Paro Nacional CNTE: ¿A Qué Hora Comienzan Bloqueos y Toma de Casetas Este 13 de Noviembre 2025?

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán paro de 48 horas a partir de este jueves 13 de noviembre de 2025 para demandar el cumplimiento de diversos acuerdos.

Docentes pertenecientes a diferentes secciones de la CNTE tienen planeado bloquear Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal; una marcha rumbo al Congreso de la Unión; y la instalación de un plantón.

Asimismo, a nivel nacional, los maestros tienen contempladas las siguientes acciones:

Tomarán las casetas de cobro de las principales carreteras del país para permitir el libre peaje. Toma oficinas de gobierno estatales y empresas transnacionales.

¿Por qué se manifiestan los maestros?

De acuerdo con la convocatoria del paro, las principales demandas de los maestros como parte de esta jornada nacional de manifestaciones son:

Reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la presidencia de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Al respecto, el gobierno de México recordó que ha sostenido múltiples encuentros para atender sus demandas. "Hemos escuchado al magisterio, a través de más de 22 mesas de trabajo, en las que han participado distintas dependencias", subrayó en un comunicado.

¿A qué hora iniciarán los bloqueos y toma de casetas?

La toma de casetas de cobro y oficinas del gobierno iniciará a las 9:00 horas de este jueves, mientras que el cerco a Palacio Nacional dará inicio a las 6:00 horas, en el marco de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

