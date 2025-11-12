Paro Nacional CNTE: ¿A Qué Hora Comienzan Bloqueos y Toma de Casetas Este 13 de Noviembre 2025?
Docentes pertenecientes a diferentes secciones de la CNTE tomarán las casetas de cobro de las principales carreteras del país para permitir el libre peaje
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán paro de 48 horas a partir de este jueves 13 de noviembre de 2025 para demandar el cumplimiento de diversos acuerdos.
Docentes pertenecientes a diferentes secciones de la CNTE tienen planeado bloquear Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal; una marcha rumbo al Congreso de la Unión; y la instalación de un plantón.
Asimismo, a nivel nacional, los maestros tienen contempladas las siguientes acciones:
- Tomarán las casetas de cobro de las principales carreteras del país para permitir el libre peaje.
- Toma oficinas de gobierno estatales y empresas transnacionales.
¿Por qué se manifiestan los maestros?
De acuerdo con la convocatoria del paro, las principales demandas de los maestros como parte de esta jornada nacional de manifestaciones son:
- Reinstalación de la mesa central entre la CNUN de la CNTE y la presidencia de la República, por la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.
- Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.
Al respecto, el gobierno de México recordó que ha sostenido múltiples encuentros para atender sus demandas. "Hemos escuchado al magisterio, a través de más de 22 mesas de trabajo, en las que han participado distintas dependencias", subrayó en un comunicado.
¿A qué hora iniciarán los bloqueos y toma de casetas?
La toma de casetas de cobro y oficinas del gobierno iniciará a las 9:00 horas de este jueves, mientras que el cerco a Palacio Nacional dará inicio a las 6:00 horas, en el marco de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
