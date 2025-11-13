Video: Momento en que Maestros de la CNTE Intentan Tirar Vallas de Palacio Nacional

La mañana de hoy, 13 de noviembre de 2025, comenzaron los momentos de tensión en la mega marcha que realizan profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Y es que luego de congregarse en la Plaza de la Constitución, los docentes determinaron caminar por las calles que rodean el Palacio Nacional, el cual se encuentra blindado con vallas metálicas.

En la esquina de las calles Moneda y Correo Mayor, los profesores intentaron derribar una de las vallas, pero desde dentro comenzaron a arrojarles al parecer gas lacrimógeno, por lo que tuvieron que replegarse.

