Video: Momento en que Maestros de la CNTE Intentan Tirar Vallas de Palacio Nacional
N+
Docentes intentan derribar valla metálica en el cruce de las calles Moneda y Correo Mayor
Integrantes de la CNTE protestan en el Zócalo de la CDMX e intentan derribar las vallas en inmediaciones de Palacio Nacional; policías rocían químicos de extintores
COMPARTE:
La mañana de hoy, 13 de noviembre de 2025, comenzaron los momentos de tensión en la mega marcha que realizan profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).
Y es que luego de congregarse en la Plaza de la Constitución, los docentes determinaron caminar por las calles que rodean el Palacio Nacional, el cual se encuentra blindado con vallas metálicas.
En la esquina de las calles Moneda y Correo Mayor, los profesores intentaron derribar una de las vallas, pero desde dentro comenzaron a arrojarles al parecer gas lacrimógeno, por lo que tuvieron que replegarse.
Noticia relacionada: Sheinbaum Explica por qué se Instalaron Vallas para Blindar Palacio Nacional.
Historias recomendadas:
- Top 5 de Ciudades donde la Gente se Siente Más Segura en México.
- Operativo por Buen Fin 2025 en CDMX: Habrá Desvíos y Alternativas Viales.
- Se Agota el Tiempo para Licencia Permanente: Esta es la Fecha Límite para Tramitarla en CDMX.
Con información de N+.
spb