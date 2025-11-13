Lizbeth Ovalle Hace Magia: Su Gol con Tigres es Nominado al Premio Marta de la FIFA 2025

La magia de Lizbeth Ovalle volvió a brillar a nivel mundial. La futbolista mexicana fue incluida entre las candidatas al Premio Marta 2025, reconocimiento que entrega la FIFA al mejor gol femenil del año. Su espectacular anotación con Tigres Femenil ante Chivas, el pasado 3 de marzo de 2025, la colocó junto a figuras internacionales del futbol masculino y femenino.

La FIFA reveló hoy las listas de nominados para los Premios Marta y Puskás, que distinguen los mejores goles del futbol femenino y masculino, respectivamente. Las jugadas seleccionadas fueron elegidas entre los tantos marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, tras una revisión conjunta de especialistas y representantes del organismo rector del futbol mundial.

En la lista femenina, Ovalle comparte nominación con nombres de peso como Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Países Bajos), Mariona Caldentey (Olympique Lyon), Kyra Cooney-Cross (Australia) y Khadija Shaw (Manchester City), entre otras. Su tanto —una genialidad llena de técnica y precisión— ha sido destacado por los aficionados y la prensa internacional como uno de los mejores del año.

La votación para definir a las ganadoras ya está abierta en FIFA.com, donde los fanáticos pueden registrarse y elegir sus tres goles favoritos. El resultado final combinará los votos del público (50%) y de un panel de leyendas de la FIFA (50%).

Además del Matra, se abrieron también las votaciones para los premios a Mejor Jugadora, Mejor Entrenadora, Mejor Portera, Mejor Jugador, Mejor Entrenador Masculino y Mejor Portero, además de los reconocimientos al Fair Playy al Fan Award, que celebra el espíritu y la pasión por el fútbol.

Con esta nominación, Lizbeth Ovalle no solo representa a Tigres, sino a todo el fútbol mexicano, demostrando una vez más que el talento nacional puede brillar entre los mejores del mundo.

