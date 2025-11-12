¿Qué Días se Juega la Inauguración y Demás Partidos del Mundial 2026 en CDMX? Fechas Exactas

A falta de 211 días para que empiece el Mundial 2026, se dieron a conocer las diferentes actividades que habrá en la CDMX en torno a la fiesta del futbol. Además de las fechas de los encuentros oficiales, se destacaron eventos como la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México y un desfile mundialista, entre otros.

La Ciudad de México volverá a ser sede de una Copa Mundial del futbol, luego de las ediciones de 1970 y 1986, así que las autoridades locales y federales echarán la casa por la ventana. Además de embellecer la ruta mundialista, que incluye una ciclopista por toda la calzada de Tlalpan, se mejorará el servicio de transporte público.

Como se sabe, en el Mundial 2026 se jugarán 104 partidos en tres países (México, Estados Unidos y Canadá). Por lo que respecta a México, tendrá juegos mundialistas en tres ciudades; mientras que Canadá los albergará en dos ciudades y Estados Unidos en 11.

En México, los encuentros mundialistas se distribuirán de la siguiente manera: 4 en Monterrey, 4 en Guadalajara y 5 en la Ciudad de México.

Mundial 2026: ¿Cuáles Son las Fechas Exactas de los Partidos que se Jugarán en la CDMX?

Los cinco partidos que se disputarán en la CDMX durante el Mundial de futbol 2026 serán a partir del 11 de junio, día del partido inaugural con la Selección Mexicana ante un rival que se definirá en el sorteo del 5 de diciembre.

Precisamente el 11 de junio fue propuesto por el gobierno de la Ciudad de México como un día de fiesta, para que todas las personas puedan ser parte de este momento deportivo tan relevante para México y el mundo.

El segundo partido se llevará a cabo el miércoles 17 de junio del 2026 en el antiguo Estadio Azteca, con dos selecciones del Grupo K que aún no se conocen.

El miércoles 24 de junio la Selección Mexicana volverá a pisar la cancha del Estadio Azteca, con un rival que aún no está definido del Grupo A.

Luego, el 30 de junio, en la CDMX se jugará el partido número 79, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: El primer lugar del Grupo A se medirá con el tercero del Grupo C, E, F, H o I, de acuerdo a cómo se clasifiquen. Se espera que México acabe como líder de ese sector.

Y por último, el domingo 5 de julio del 2026, ya en octavos de final se concretará el partido 92 en el Estadio de la Ciudad de México, entre el ganador del partido 79 v el ganador del partido 80.

Pero antes de la inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México: el sábado 28 de marzo del 2026 se disputará el partido México vs Portugal, con todo y Cristiano Ronaldo. Aunque todavía no se hace oficial este encuentro, sólo faltan detalles por afinar.

Además de diversos festivales para fans en todas las alcaldías que comprende la CDMX, con pantallas gigantes y diversas actividades recreativas, el gobierno capitalino ha organizado un Desfile Mundialista que está proyectado para el 21 de junio y que recorrerá el Paseo de la Reforma. Se espera que las delegaciones de otros países se sumen a este festejo.

También llama la atención que las autoridades de la CDMX van a organizar: la ola de aficionados más grande del mundo y la clase de futbol más grande del mundo, con la finalidad de entrar al libro de Récord Guinness en cada una de estas actividades.

Hay que señalar que el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre, en Washington, Estados Unidos.

