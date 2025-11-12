Liga MX: Hernán Cristante Deja de Ser Entrenador del Club Puebla de Cara al Torneo Clausura 2026

Este miércoles 12 de noviembre el club Puebla dio a conocer que Hernán Cristante ya no seguirá como entrenador del equipo. Lo anterior debido a los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura 2025.

La Franja acabó en el último lugar de la tabla general, con 12 unidades. El estratega Hernán Cristante no logró levantar al equipo, sólo consiguió 3 victorias y 3 empates, además de que se llevó 11 derrotas. Por ello es que la directiva optó por dar por concluida la relación laboral:

El Club Puebla informa que Hernán Cristante ha dejado de ser el Director Técnico de nuestro primer equipo varonil

Además, la directiva de La Franja agregó que “extendemos un profundo agradecimiento a Hernán y a todo su Cuerpo Técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa al frente de la escuadra poblana y les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros”.

También dejó en claro que en los próximos días se dará a conocer a través de sus canales oficiales “quién quedará a cargo del equipo de la Primera División, de cara al próximo torneo Clausura 2026”

