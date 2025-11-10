¿Quién Sustituirá a Jimmy Lozano en Pachuca?: Esteban Solari Encabeza la Lista de Técnicos

Este lunes 10 de noviembre fue anunciada la salida de Jaime Lozano del club Pachuca, justo antes de que arranque el Play-In. Así que la directiva de los Tuzos tiene que trabajar a marchas forzadas para encontrar a un nuevo entrenador. Sobre la mesa ya se ha puesto una lista de nombres.

Quien encabeza el listado de técnicos para el Pachuca, que se enfrentará a Pumas en la primera ronda del repechaje de la Liga MX 2025, es el argentino Esteban Solari. Paradójicamente, como futbolista brilló en el equipo de la UNAM.

Hay que mencionar que Esteban Solari fue director técnico del Everton en la Liga chilena de futbol profesional e incluso lo clasificó a la Copa Sudamericana. El Grupo Pachuca tiene el 80 % de las acciones del club, así que conoce el trabajo de Solari.

Además de Solari, se barajan los nombres de otros estrategas que han pasado recientemente por el futbol mexicano. Uno de ellos es Martín Anselmi, extimonel del Cruz Azul. También suena Gonzalo Pineda, exentrenador del Atlas. Y aunque estos dos conocen el futbol mexicano, todo indica que la carta fuerte de la directiva hidalguense en Esteban Solari.

¿Quién es Esteban Solari, candidato a dirigir a los Tuzos del Pachuca?

Esteban Solari es hermano de Santiago Solari, exentrenador del América en la Liga MX. Como futbolista jugó para Estudiantes de La Plata en su natal Argentina, luego emigró al Lierse de la Liga belga y de ahí pasó al APOEL Nicosia de Chipre, donde llamó la atención de los Pumas.

En junio del 2007 llegó al equipo de la UNAM y formó una buena dupla goleadora con Ignacio Scocco. En su paso por los Pumas anotó 25 goles. Más adelante siguió su carrera en el Almería español.

Luego de retirarse como futbolista, en el 2016, pasó a dirigir en las fuerzas básicas del club Rosario Central. Gracias a su buena labor con los canteranos, fue llamado como auxiliar técnico en las selecciones sub-20 y sub.23 de Argentina.

Fue escalando hasta llegar a la Primera División de Malasia, como técnico del Johor Darul Takzim FC. Desde ahí dio el salto al Everton chileno, en el 2024. En febrero del 2025 llegó al Godoy Cruz argentino, equipo en el que sólo permaneció seis meses y salió debido a los malos resultados en el torneo.

Si se confirma la llegada de Esteban Solari como estratega de los Tuzos, tendrá muy poco tiempo para trabajar porque el partido de Play-In entre Pachuca y Pumas se jugará el próximo 19 de noviembre.

Con información de N+

RGC