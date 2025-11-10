Pachuca se Queda Sin Técnico: Jaime Lozano Deja el Banquillo a Días del Play-In Ante Pumas

A tan solo unos días del enfrentamiento ante Pumas por el Play-In del Apertura 2025, el Club Pachuca tomó una decisión sorpresiva: Jaime Lozano dejó de ser el director técnico del equipo hidalguense.

La derrota frente a Santos en la última jornada (1-0) habría sido el detonante para la salida del entrenador, quien tomó las riendas del equipo en sustitución de Guillermo Almada con el reto de competir en el Mundial de Clubes y mantener a los Tuzos como protagonistas en la Liga MX. Sin embargo, su paso dejó más dudas que resultados.

Bajo su dirección, Pachuca acumuló seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas en el Apertura 2025. El equipo tuvo un inicio prometedor con cinco victorias consecutivas que los llevó a liderar la tabla, pero el rendimiento cayó en las últimas jornadas, sumando cinco partidos sin ganar y mostrando un funcionamiento cada vez más inestable.

Otro dato que marca el paso de Jaime Lozano por Pachuca es que, durante todo el Apertura 2025, no debutó a ningún jugador proveniente de las fuerzas básicas del club, un hecho inusual para una institución reconocida históricamente por su cantera. Esta situación no ocurría desde el 2009, año en que los Tuzos también cerraron un torneo sin darle minutos a nuevos talentos formados en casa.

¿Qué más causó el despido de Jaime Lozano?

La eliminación temprana en el Mundial de Clubes, donde el club no consiguió un solo punto, también pesó en la evaluación de la directiva.

Ahora, con el compromiso ante Pumas en puerta, la institución deberá definir de forma urgente quién ocupará el banquillo para intentar rescatar la temporada y buscar un lugar entre los ocho mejores del torneo.

