Liga MX: José Juan Macías Estará Fuera de Acción con Pumas Aproximadamente Nueve Meses

Las alarmas que se encendieron en el Estadio Cuauhtémoc durante el duelo entre Cruz Azul y Pumas lamentablemente se confirmaron con el peor desenlace. José Juan Macías sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial, lesiones que lo mantendrán fuera de las canchas por al menos nueve meses, según el boletín emitido este lunes por el Club Universidad Nacional.

La jugada que originó la lesión ocurrió en los primeros minutos del encuentro, cuando un jugador de la Máquina cayó accidentalmente sobre la rodilla izquierda del delantero mexicano. De inmediato, Macías mostró signos de dolor y tuvo que abandonar el campo ayudado por el personal médico. La escena fue preocupante, pues el atacante ya había sufrido problemas similares durante su etapa con Chivas, que lo alejaron del futbol por casi un año.

Aunque en un principio se especulaba sobre un posible esguince o daño menor, las pruebas posteriores confirmaron la gravedad del golpe. Macías presenta una nueva lesión grave en la misma pierna que lo había aquejado anteriormente, lo que significa otro duro golpe para su carrera y para el proyecto de los Pumas, donde se había consolidado como su delantero titular.

El atacante, de 26 años, había recuperado confianza y regularidad tras varios meses de rehabilitación. Sin embargo, este nuevo episodio lo obligará a iniciar otro extenso proceso de recuperación que lo dejará fuera del Clausura 2026 y probablemente de la pretemporada del próximo verano.

¿Dónde será operado José Juan Macías?

En el entorno universitario existe plena confianza en su regreso, aunque el club todavía no ha anunciado si será operado en México o en el extranjero. Por ahora, José Juan Macías inicia nuevamente una larga batalla fuera de las canchas, con la esperanza de volver más fuerte a vestir la camiseta auriazul.

