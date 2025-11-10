Liga MX: Definidos los Horarios del Play-In del Apertura 2025

La Liga MX ha dado a conocer los horarios y fechas oficiales del Play-In del Torneo Apertura 2025, con lo que el camino hacia la Liguilla queda completamente definida. Tras 17 jornadas llenas de emociones, goles y sorpresas, cuatro equipos se jugarán la vida en busca de dos lugares entre los ocho mejores equipos del torneo.

Enfrentamientos en Play-In:

Día y Horarios:

Ambos duelos se llevarán a cabo el jueves 20 de noviembre.

Pachuca vs Pumas: 19:00 horas (tiempo del centro de México) – Estadio Hidalgo

Tijuana vs FC Juárez: 21:00 horas (tiempo del centro de México) – Estadio Caliente

El ganador del duelo entre Tijuana y FC Juárez obtendrá su boleto directo a la Liguilla, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad, enfrentando al vencedor del Pachuca vs Pumas en busca del último pase disponible para integrar el bloque de los ocho mejores equipos del torneo.

El Toluca cerró la fase regular como líder general con 37 puntos, mostrando un futbol sólido, ofensivo y contundente que lo mantiene como el principal candidato al bicampeonato. Los “Diablos Rojos” de Antonio Mohamed solo sufrieron dos derrotas en todo el torneo —ante Tigres (4-3) y Cruz Azul (1-0)— y fueron la mejor ofensiva con 43 goles, liderados por Paulinho, quien compartió el título de goleo con Armando González (Chivas) y João Pedro (Atlético de San Luis).

Detrás del líder se ubicó Tigres, segundo de la clasificación con una defensa casi impenetrable —solo 16 goles recibidos— y un desempeño regular que lo convierte en uno de los favoritos al título. En la tercera posición cerró Cruz Azul, que sumó 35 unidades pese a su tropiezo final ante Pumas (3-2), en un partido lleno de drama, volteretas y polémica.

Duelos confirmados de Cuartos de Final:

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Mientras tanto, Toluca y Tigres aguardan a los ganadores del Play-In, que definirá a sus rivales directos en la siguiente ronda.

Con la fase regular concluida y los horarios ya definidos, la Liga MX se prepara para una nueva etapa llena de intensidad, donde los equipos deberán demostrar quién está realmente listo para pelear por el título del Apertura 2025.

