¿Cuál Fue el Resultado del Partido Entre México vs Suiza en la Copa del Mundo Sub-17?

La Selección Mexicana Sub-17 disputó su tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial de la categoría frente a Suiza, en el Grupo F. Luego de caer 2-1 ante Corea del Sur en su debut y vencer 1-0 a Costa de Marfil con un cabezazo de Ian Olvera, el equipo dirigido por Carlos Cariño llegaba con la obligación de sumar para mantenerse con vida. Su rival, Suiza, venía de empatar con Corea y golear 4-1 a los marfileños, lo que lo colocaba como favorito para avanzar.

México presentó tres modificaciones respecto al once que enfrentó a Costa de Marfil, buscando frescura en el terreno de juego. Sin embargo, el arranque fue cuesta arriba. Apenas al minuto 7, una mala salida desde el fondo de la cancha provocó que el arquero Santiago López derribara a un rival dentro del área. Aunque el cuerpo técnico tricolor pidió revisión por medio del sistema FVS (Football Video Support), el árbitro mantuvo su decisión. Afortunadamente para el Tricolor, Nico Lazri cobró el penal al minuto 10 y estrelló su disparo en el poste, manteniendo el empate momentáneo.

El susto no sirvió como advertencia para México. Al minuto 17, Suiza abrió el marcador con una jugada colectiva de gran calidad: Giacomo Koloto filtró para Jill Stiel, quien tocó de primera para Mladen Mijajlovic; el futbolista suizo remató de zurda y venció al arquero mexicano para el 1-0. Minutos después, al 20’, el equipo europeo aumentó su ventaja con un desafortunado autogol. Un centro de Stiel al área mexicana terminó siendo desviado por Félix Contreras, quien en su intento por despejar envió el balón al fondo de su propia portería.

México intentó reaccionar en la recta final del primer tiempo. Al minuto 31, Máximo Reyes generó una buena jugada ofensiva que terminó con un remate de cabeza muy picado, bien controlado por el arquero suizo. Poco después, al 35’, Félix Contreras tuvo revancha al conectar un tiro de esquina, aunque su remate se fue desviado.

En la segunda mitad, el cuadro nacional mostró una mejor cara. Al minuto 57, una jugada bien construida por la banda izquierda terminó en el descuento mexicano: Ian Olvera envió un centro medido para Aldo De Nigris que remató de cabeza para el 2-1. Sin embargo, la alegría duró poco. Solo un minuto después, al 58’, Suiza aumentó la ventaja con el segundo tanto de Mladen Mijajlovic.

A partir de ahí, México intentó presionar pero perdió claridad. En el resto del juego, el conjunto tricolor tuvo dificultades para mantener la posesión y generar peligro real en el área rival, mientras los suizos administraron su ventaja con orden y precisión.

Con este resultado, México ve comprometida su clasificación a la siguiente ronda. Desde su histórico título en Perú 2005, el Tri Sub-17 siempre había superado la fase de grupos, por lo que su continuidad en el torneo dependerá ahora de otros resultados. Suiza, por su parte, confirmó su paso firme rumbo a los dieciseisavos de final.

¿Qué le espera a México Sub-17 en la Copa del Mundo?

El conjunto azteca deberá esperar otros resultados para conocer su destino en la justa mundialista. Aún conserva posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final, ya que ocho de los terceros lugares de grupo clasifican a la siguiente fase del torneo. En total, 32 de las 48 selecciones participantes accederán a la ronda eliminatoria.

