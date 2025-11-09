Liga MX: Definidos los Duelos de Play In y Equipos Clasificados a Liguilla

La Fase Regular del Apertura 2025 llegó a su fin tras 17 jornadas llenas de emociones, goles y sorpresas. El gran protagonista fue Toluca, que cerró el torneo como líder general con 37 puntos, confirmando su condición como equipo más sólido y candidato natural al bicampeonato de la Liga MX.

El conjunto escarlata solo perdió dos encuentros en toda la campaña —ante Tigres (4-3) en la jornada 3 y frente a Cruz Azul (1-0) en la jornada 6—, mostrando una regularidad y una propuesta ofensiva dominante. Con 43 goles a favor, los dirigidos por Antonio Mohamed terminaron como la mejor ofensiva del torneo, liderados por el tricampeón de goleo Paulinho, quien compartió el título de máximo anotador con Armando González (Chivas) y João Pedro (Atlético de San Luis).

En el segundo puesto se ubicó Tigres, que completó una fase regular casi perfecta con solo una derrota (1-3 ante América en la jornada 5). El cuadro regiomontano mostró una defensa casi impenetrable, siendo la mejor del certamen al permitir únicamente 16 tantos, y se perfila como uno de los grandes contendientes al título.

Por su parte, Cruz Azul cerró en la tercera posición con 35 unidades, en medio de un cierre polémico tras su derrota 3-2 ante Pumas, en un duelo lleno de volteretas, lesiones y fuertes declaraciones posteriores. Aun con ese tropiezo, los celestes aseguraron su boleto directo a los cuartos de final, demostrando solidez durante gran parte del torneo.

Duelos confirmados de Cuartos de Final:

Cruz Azul vs Chivas

América vs Monterrey

Mientras tanto, Toluca y Tigres aguardan a sus respectivos rivales, que saldrán de los enfrentamientos del Play-In, en busca de mantener su gran forma y dar el primer paso hacia la gran final del torneo. Con la fase regular concluida, los cruces del Play-In quedaron definidos tras el enfrentamiento entre Santos y Pachuca, y con ello se completaron los choques rumbo a la Liguilla.

Enfrentamientos en Play-In:

Tijuana vs FC Juárez

Pachuca vs Pumas

El camino al título del Apertura 2025 está trazado, y todo apunta a una Liguilla vibrante, con equipos en gran momento y figuras que prometen regalar un cierre espectacular a la temporada.

