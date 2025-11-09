Kevin Mier, Portero del Cruz Azul, Lesionado: ¿Qué le Pasó y Por Qué Perderá Liguilla?

El portero Kevin Mier, del Cruz Azul, se perderá la liguilla del futbol mexicano debido a que será baja por varias semanas tras fractura de tibia por la fuerte entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla.

Video relacionado: Remodelarán el Estadio Cuauhtémoc de Puebla Rumbo al Mundial 2026

La lesión del arquero colombiano sucedió en el partido de la Jornada 17 que terminó en tarjeta amarilla para el jugador Adalberto Carrasquilla, originario de Panamá, y en la salida del terreno de juego del guardameta cementero.

De esta forma, Cruz Azul comenzará la La Liguilla en cuartos de final contra Chivas, sin la presencia de Kevin Mier,

¿Quién asumiría la portería en Cruz Azul con la baja de Kevin Mier?

El peso de cuidar la guardameta del Cruz Azul en La Liguilla recaerá en Andrés Gudiño, de 28 años, y tendría su prueba de fuego ante las Chivas.

¿Quién es Kevin Mier?

Kevin Mier es un portero colombiano que había sido una pieza fundamental en el Apertura 2025 para el Cruz Azul, entre los titulares de Nicolás Larcamón.

Incluso, se ha figurado como uno de los mejores porteros de la Liga MX, que catapultaron al cuadro celeste al subliderato general.

Hace poco obtuvo la nominación a los premios The Best en el once ideal, por su nivel internacional.

Ahora se están en un proceso en la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para solicitarse la inhabilitación del mediocampista panameño, Adalberto Carrasquilla.

Cruz Azul tuvo una dolorosa derrota y la baja de Kevin Mier

En un cierre dramático del torneo regular, los Pumas derrotaron 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y sellaron su pase al Play-In del Apertura 2025; mientras que los celestes dejaron ir el liderato general, que dependía de una victoria.

"La Máquina" se quedó en el tercer lugar de la tabla, con 35 puntos, por debajo de Toluca, que este sábado 8 de noviembre venció (2-0) al América y quedó líder con 37 unidades, mientras que Tigres sumó 36 puntos al imponerse (3-1) al Atlético San Luis.

El cuadro universitario dirigido por Efraín Juárez se coló al Play-In, tras remontar en los minutos finales del segundo tiempo.

Historias recomendadas:

Operación Paricutín: Reforzarán Seguridad de Michoacán con 10 mil 506 Elementos del Ejército

Pensión IMSS Ley del 73: ¿Habrá Aumento a Pensionados en 2026? Te Decimos lo que se Sabe

Con información de N+

HVI

