Bajo la Nieve: Los Mexicanos Rodríguez y Mejía Ganan la Premier Canadiense con Atlético Ottawa.

David Rodríguez anotó su segundo gol del partido en el minuto 106 y el Atlético Ottawa ganó la Copa North Star de la Liga Premier Canadiense en medio de una tormenta de nieve el domingo por la noche, venciendo a los campeones defensores Cavalry FC de Calgary por 2-1.

“Jamás olvidaré esta noche”, dijo Rodríguez, el mediocampista mexicano que vio nieve por primera vez este año. “Solo quiero agradecer a toda la gente que vino esta noche”.

El TD Place quedó cubierto por una intensa nevada, y se utilizaron quitanieves para despejar el césped antes de la prórroga.

“Eso no fue un juego”, dijo el entrenador de Cavalry, Tommy Wheeldon Jr. “Eso fue una pelea”.

En el minuto 33, el defensa del Cavalry, Fraser Aird, colocó el balón en la esquina inferior derecha. Como muestra de la rivalidad entre ambos equipos, los visitantes que celebraban fueron recibidos con una lluvia de bolas de nieve por parte de los aficionados del Atlético.

Apenas seis minutos después, el centrocampista del Ottawa, Gabriel Antonaro, envió un pase bombeado al área que evadió a la multitud a través de la nieve y encontró a Rodríguez para una espectacular chilena .

“No lo pensé”, dijo Rodríguez. “Simplemente lo hice”.

El entrenador del Ottawa, Diego Mejía, declaró: “Es el mejor gol de la historia de esta liga. De toda la historia de esta liga”.

Ottawa ganó su primer título.

“Incluso si hubiéramos jugado en el agua, en una piscina, ganaríamos el partido”, dijo Mejía.