México Bate Récord de Medallas en Parapanamericanos Juveniles 2025: Sheinbaum Felicita a Atletas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a los atletas mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 en Chile.

Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener tercer lugar en el Mundial Sub 17; en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 10, 2025

México alcanza cifra histórica de medallas

🎉🇲🇽 ¡México cierra su participación con 100 medallas en #Chile2025! 🏅🔥



La Delegación Mexicana alcanza la cifra histórica de las 100 preseas. Nuestras #Promexas volvieron a demostrar que México compite con corazón, coraje y grandeza 💯❤️‍🔥#COPAME #Chile2025 #CONADE pic.twitter.com/nlF1ucmSkK — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) November 9, 2025

Además, la mandataria mexicana destacó el papel de la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener tercer lugar en el Mundial Sub 17. Hizo una mención especial a Valentina Murrieta al expresar lo siguiente:

Gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación

La comitiva de México cierra su participación con 100 medallas en Chile 2025, de esta forma alcanzó la cifra histórica de preseas.

Así quedó el medallero mexicano en Parapanamericanos Juveniles 2025

La selección mexicana que compitió en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 cerró su participación con una cosecha de 100 medallas, de las cuales estos fueron los metales obtenidos.

36 medallas de oro

32 medallas de plata

32 medallas de bronce

De esta forma México se colocó en el tercer lugar del medallero general, luego de 10 días de competencias.

La selección sumó dos medallas a la cosecha nacional, luego de ganar la insignia de plata en parejas y el metal de bronce con el equipo mixto, en la última jornada de actividades de la disciplina, que se realizó en el Centro de Deportes Paralímpicos de Santiago de Chile.

La pareja mixta integrada por la tamaulipeca Vianey Victoria Cruz y el sonorense Sebastián Soqui Herrera, ganó el metal de plata y el equipo mixto, conformado por Ashley Naomi Cruz Aguilera, Luzdana Paredes, José Ángel Rodríguez y Diego Alberto Hernández, se adjudicó el metal de bronce, al finalizar las competencias de round robin.

México supera resultados de Parapanamericanos Juveniles

Con estas cifras, México superó los resultados de las pasadas dos ediciones de esta justa continental juvenil, ya que la selección mexicana terminó así

Sao Paulo 2017 obtuvo 72 insignias (22 doradas, 29 de plata y 21 bronces)

obtuvo 72 insignias (22 doradas, 29 de plata y 21 bronces) Bogotá 2023 ganó 75 metales (33 oros, 22 de plata y 20 bronces).

El primer lugar del medallero de Chile 2025 fue para Brasil, con 60 oros, 29 platas, 10 bronces y un total de 99 preseas.

Colombia ocupó la segunda posición, con 51 oros, 32 platas y 34 bronces, para una suma de 117 metales.

Con los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, los deportistas mexicanos podrán posicionarse como parte de la selección nacional, rumbo a los ciclos paralímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

Con información de N+

