Escándalo en Turquía: Arrestan a Siete Árbitros y al Presidente del Eyüpspor por Presunto Amaño

El futbol turco atraviesa uno de sus momentos más turbulentos. Un tribunal de Estambul ordenó prisión preventiva para siete árbitros y para Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, como parte de una investigación por manipulación de resultados y vínculos con apuestas deportivas ilegales.

La Fiscalía de Turquía lleva semanas rastreando irregularidades en distintas divisiones del balompié nacional, y el caso ya alcanzó una magnitud histórica: 1,204 futbolistas fueron notificados por la Federación Turca de Fútbol (TFF) e investigados por su posible relación con apuestas, incluyendo 27 jugadores activos en la Superliga.

Entre los implicados destacan Ersin Destanoğlu y Necip Uysal (Beşiktaş), Metehan Baltacı y Evren Eren Elmalı (Galatasaray), así como Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor). También hay decenas de nombres en clubes como Alanyaspor, Rizespor, Gaziantep FK y Antalyaspor. Otros 77 futbolistas militan en la Segunda División, donde también se habrían detectado patrones sospechosos de apuestas en línea.

El caso, que ya se conoce como el “escándalo de las apuestas”, estalló hace un mes cuando la TFF suspendió a 149 árbitros y más de 40 delegados. Desde entonces, la investigación se amplió hasta involucrar a 17 árbitros y un periodista deportivo, de los cuales siete permanecen detenidos y otros once fueron liberados bajo cargos.

¿Qué equipo le pertenece a Murat Özkaya?

Durante el mandato de Özkaya, el Eyüpspor ascendió meteóricamente: subió a Segunda División y, en 2023, logró el histórico pase a la Superliga tras contratar a Arda Turan, exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona. Sin embargo, ese rápido crecimiento ahora está bajo la lupa de las autoridades.

La Federación Turca de Fútbol aseguró que seguirá adelante “sin concesiones” en su cruzada contra las apuestas ilegales y el amaño de partidos.

“Nuestro compromiso es erradicar de raíz cualquier intento de corromper la integridad del juego”,

señaló el organismo en un comunicado.

Mientras tanto, la justicia turca continúa recopilando pruebas que podrían desencadenar sanciones ejemplares y suspensiones masivas, en un caso que amenaza con cambiar para siempre la estructura del fútbol en Turquía.

