Liga MX Femenil: Definidos los Días y Horarios de las Semifinales del Apertura 2025

La Liga MX Femenil ya tiene a sus cuatro mejores equipos del Apertura 2025, y los cruces prometen emociones al máximo. Luego de unos cuartos de final llenos de goles, sorpresas y hazañas, América, Chivas, Tigres y Cruz Azul avanzaron para disputar los boletos a la gran final.

El América protagonizó actuación más que dominante en contra de Rayadas. Tras empatar 1-1 en la ida frente al conjunto regiomontano, las Águilas arrasaron 5-0 en la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, mostrando su poderío ofensivo y confirmando su candidatura al título. Ahora se medirán ante su acérrimo rival, Chivas, que superó a Toluca con un marcador global de 4-2, ya que el juego de ida terminó 2-2, mientras que en el encuentro de vuelta el rebaño se impuso 2-0 a la oncena mexiquense.

Por el otro lado de la llave, Tigres avanzó gracias a su solidez defensiva y experiencia en liguillas. Las felinas vencieron 1-0 en la ida a FC Juárez y resistieron el empate 0-0 en la vuelta, suficiente para instalarse en una nueva semifinal. Su rival será Cruz Azul, que hizo historia al eliminar a las vigentes campeonas, Pachuca, clasificándose por primera vez en su historia a semifinales del torneo femenil. En dicho choque, la máquina goleó 5-0 como visitante en el juego de vuelta a unas tuzas que no pudieron con el equipo cementero.

Semifinales Apertura 2025 Femenil:

Días y Horarios

Juegos de Ida:

Cruz Azul vs Tigres – Jueves 13 de noviembre / 18:00 horas (tiempo del centro de México) - Estadio Olímpico Universitario

Chivas vs América – Jueves 13 de noviembre / 20:07 horas (tiempo del centro de México) - Estadio Akron

Juegos de Vuelta:

Tigres vs Cruz Azul – Domingo 16 de noviembre / 17:00 horas (tiempo del centro de México) - Estadio Universitario

América vs Chivas – Domingo 16 de noviembre / 19:00 horas (tiempo del centro de México) - Estadio Ciudad de los Deportes

