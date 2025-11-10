¿Por Qué Despidieron a Brian Daboll, Entrenador de los Gigantes de Nueva York en la NFL?

Los Gigantes de Nueva York despidieron al head coach Brian Daboll este lunes 10 de noviembre, luego de la derrota ante los Osos de Chicago con marcador de 24-20 en la semana 10 de la National Football League (NFL).

Luego de la salida de Brian Daboll será el coordinador ofensivo Mike Kafka quien se quede al frente del equipo como entrenador interino. Los dueños y la directiva de los Giants tomaron la decisión de darle las gracias al coach, que llevaba cuatro temporadas en el equipo, un día después de caer ante los Bears.

¿Por Qué Despidieron a Brian Daboll, entrenador Gigantes Nueva York NFL?

Hay que mencionar que la salida de Daboll se debe a los malos resultados: los Giants perdieron cuatro juegos de manera consecutiva bajo su mando, para sumar 8 derrotas en la campaña y dos triunfos. Actualmente están en el sótano de la División Este de la Conferencia Nacional, abajo de los Commanders, Cowboys y Eagles.

Daboll llevó a los Giants a los playoffs en su primera temporada e incluso fue nombrado entrenador del año, pero desde entonces ha ido en picada: sumó 11 victorias y 33 derrotas con los Giants.

En las últimas semanas las críticas hacia su labor eran cada vez más recurrentes, mientras él asumió la responsabilidad por las derrotas de los Giants:

Pones todo lo que tienes en esto. Miras las cosas que no están donde deben estar y tratas de arreglarlas. Ya sea haciendo ajustes en el calendario, diferentes períodos de práctica, cambiando pequeñas partes del esquema, de nuevo, ahí es donde estamos. Estamos donde estamos

Por lo que respecta al entrenador interino, Mike Kafka, asume el cargo después en una temporada en la que todo está perdido y el equipo ha sufrido con las lesiones de varios jugadores importantes. Apenas el domingo, ante los Bears, el mariscal de campo Jaxson Dart sufrió una conmoción.

Kafka, de 38 años, llegó a los Giants después de trabajar bajo las órdenes de Andy Reid desde 2017 en los Bills de Buffalo.

