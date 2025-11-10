¿Quiénes Son Diego Mejía y David Rodríguez, los Mexicanos Campeones con el Atlético Ottawa?

Luego de que el Atlético Ottawa logró el título de campeón de la Canadian Premier League (CPL), los nombres de los mexicanos David Rodríguez y David Mejia resaltaron. Y no es para menos, porque el futbolista y el entrenador fueron pieza fundamentales para que el equipo venciera 2-1 al Cavalry en la gran final.

Pero quiénes son estos mexicanos que triunfan en Canadá y cómo es que llegaron a la Primera División del futbol canadiense para levantar el trofeo de campeones bajo una intensa nevada en Ottawa. Estos son los detalles.

David Rodríguez, de 23 años, hizo los dos goles con los que su equipo le dio la vuelta al marcador ante el Cavalry FC en la gran final en el TD Place Stadium.

Rodríguez es un futbolista mexicano que llegó hace menos de un año al futbol canadiense. En febrero del 2024 firmó con el Atlético Ottawa para jugar en calidad de préstamo, procedente del Atlético San Luis.

Hay que mencionar que el Atlético Ottawa es la franquicia canadiense del Atlético de Madrid, lo que facilitó el traspaso de David Rodríguez. Finalmente son tres equipos hermanos.

David Rodríguez Uribe nació el 5 de mayo de 2002 en San Luis Potosí.

Posición: mediapunta

Fue cedido al Atlético Ottawa por el Atlético de San Luis, hasta diciembre de 2025.

Fue nombrado Jugador del Mes de la Canadian Premier League en abril de 2025.

Mientras que el entrenador David Mejia arribó al Atlético Ottawa en enero del 2025. Es un entrenador joven, que nació hace 41 años en Querétaro. Luego de una carrera discreta como futbolista en equipos de Segunda División como Celaya, Irapuato, Dorados, Neza y Atlante, optó por dedicarse a la dirección técnica.

Fue auxiliar técnico en el FC Juárez y trabajó junto a entrenadores como Luis Fernando Tena, Ricardo Ferretti y Hernán Cristante. En abril del 2023 recibió su oportunidad como timonel de los Bravos, pero fue cesado en enero del 2024 debido a los malos resultados.

Un año después, en enero del 2024 fue anunciado como director técnico del Atlético Ottawa. En la temporada del campeonato sumó 15 triunfos, 11 empates y dos derrotas. En semifinales superó al Forge FC de Ontario y en la final dio cuenta del Cavalry FC de Calgary.

Diego Andréi Mejía Campo nació el 12 de octubre de 1983 en Querétaro.

Fue futbolista profesional en la Primera y Segunda División de México.

Es técnico del Atlético Ottawa desde enero de 2025

Fue elegido Entrenador del Mes de la Canadian Premier League en junio de 2025.

