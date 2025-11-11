James Rodríguez Ya no Jugará con el Léon: ¿Por Qué Deja la Liga MX el Futbolista Colombiano?

La aventura de James Rodríguez con el León llegó a su fin con más pena que gloria. El futbolista colombiano no seguirá en el equipo de la Liga MX. Así lo dio a conocer la directiva del club esmeralda este martes 11 de noviembre.

Luego de dos torneos con La Fiera, James Rodríguez y la directiva acordaron que no se renovaría el contrato. Así lo hizo saber Jesús Martínez Munguía, presidente de la institución:

Hablamos y decidimos terminar en los mejores términos. Estamos agradecidos que haya venido a vestir la playera de León y él se mostró agradecido de que lo hayamos buscado en un momento difícil. Le deseamos todo el éxito del mundo, es un crack, un jugadorazo y ojalá le vaya bien a donde vaya

Lo anterior lo dio a conocer el directivo cuando fue abordado durante la ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2025, en Pachuca, Hidalgo, a donde llegó en calidad de invitado.

De acuerdo con información de TUDN, James dejará de vestir la playa esmeralda luego de disputar los torneos Clausura y Apertura 2025. Su último partido fue el pasado fin de semana, cuando el León cayó 2-1 en su casa, ante el Puebla.

James Rodríguez: ¿Cuándo llegó el futbolista colombiano a la Liga MX?

Aunque a su llegada fue calificado como “fichaje bomba”, en enero del 2025, la verdad es que la contratación de James Rodríguez sólo resultó como un buen golpe mediático. Porque en la cancha su calidad no pesó, su talento no gravitó.

Si bien en el torneo Clausura 2025 el León acabó en la sexta posición, ya en la Liguilla fue eliminado por Cruz Azul en cuartos de final con un 5-3 en el marcador global.

Y la debacle llegó en el Apertura 2025, porque La Fiera nunca logró despegar y acabó en la posición 17 de la tabla general. James Rodríguez volvió a ser el jugador inconsistente que fracasó en equipos como Bayern Munich, Everton, Olympiacos y Rayo Vallecano.

Aunque el futuro de James Rodríguez es incierto, hay versiones de que es buscado por el Orlando City de la MLS. Lo real es que el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, debe estar preocupado porque el Mundial 2026 está a la vuelta y necesita al “10” en buena forma futbolística.

