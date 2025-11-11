¿Qué Selecciones Pueden Clasificar al Mundial en la Fecha FIFA de Noviembre?

Un total de 28 selecciones nacionales ya tienen su boleto asegurado para disputar el Mundial 2026, mismo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. La próxima justa mundialista será la más grande de la historia, pues participarán 48 equipos y en la presente Fecha FIFA de noviembre, hay varias escuadras que van a conseguir su pase para el torneo.

Los partidos del último parón internacional comenzarán el 13 de noviembre y habrá juegos hasta el 18 del mismo mes, día en el que conoceremos a los catorce nuevos invitados para la Copa del Mundo. De igual manera, al finalizar la Fecha FIFA se conocerá a los equipos que buscarán su boleto al Mundial a través del repechaje.

Selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en noviembre

UEFA:

Alemania / Eslovaquia: Están empatados en puntos; si ambos ganan en la penúltima jornada, se enfrentan en la última y el ganador avanzaría

Francia: Necesita derrotar a Ucrania

Suiza: Debe vencer a Suecia y que Kosovo no le gane a Eslovenia

Bélgica: Tiene que derrotar a Kazajistán

Dinamarca / Escocia: Están empatados en puntos; si ambos ganan en la penúltima jornada, se enfrentan en la última y el ganador avanzaría

España: Si gana ante Georgia y Turquía no le gana a Bulgaria, avanza

Portugal: Tiene que ganarle a Irlanda

Países Bajos: Clasifica al Mundial si vence a Polonia

Austria: Necesita vencer a Chipre y que Bosnia y Herzegovina no derrote a Rumania

Noruega: Debe ganar ante Estonia y esperar a que Italia no lo haga ante Moldavia

Croacia: Si derrota a Islas Feroés, avanza al Mundial

CONCACAF:

Jamaica: Si ganan sus dos partidos (vs Trinidad y Tobago y Curazao), avanzan al Mundial

Honduras: Si ganan sus dos partidos (vs Nicaragua y Costa Rica), avanzan al Mundial

Costa Rica: Si ganan sus dos partidos (vs Haití y Honduras), avanzan al Mundial

Surinam: Si vence a Guatemala y El Salvador, avanza al Mundial

Panamá: Debe vencer a El Salvador y Guatemala y esperar que Surinam deje puntos

Guatemala: Debe vencer tanto a Surinam como a Panamá para clasificar a su primer Mundial

La Fecha FIFA de noviembre también definirá el Repechaje

Una vez que finalice la Fecha FIFA de noviembre también se sabrá qué equipos tendrán que buscar el boleto para el Mundial 2026 a través del Repechaje. En ese sentido, cabe recordar que las selecciones UEFA disputarán entre sí los últimos cupos que otorga dicha conferderación. En Europa los 12 líderes de grupo se clasifican directamente para el Mundial. Las cuatro plazas restantes se determinan mediante eliminatorias en las que participarán los 12 segundos lugares de grupo.

Mientras tanto, el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo reunirá a seis selecciones para buscar los últimos dos lugares. Dos de esas selecciones serán de CONCACAF, mientras que la AFC, la OFC, la CAF y la CONMEBOL, tendrán a un representante cada una. Las cuatro escuadras peor clasificada en el Ranking FIFA se medirán en semifinales, mientras que las dos mejor rankeadas avanzarán a cada una de las dos finales del certamen. Los ganadores de cada semifinal se medirán ante los clasificados directos y ahí se definirán los últimos dos boletos para el Mundial 2026.

