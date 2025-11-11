¿Por Qué Lamine Yamal Fue Desconvocado de la Selección de España en la Fecha FIFA de Noviembre?

La novela entre la Selección Española y el FC Barcelona alrededor de Lamine Yamal, continúa. El club blaugrana, en voz de su director técnico, Hansi Flick, expresó en el pasado su descontento ante el manejo de minutos del joven futbolista durante algunos partidos disputados con España en las Eliminatorias Mundialistas, esto debido a que durante varias semanas el 10 del Barça ha estado arrastrando molestias en la zona del pubis.

Luis de la Fuente, director técnico de España, reviró ante las declaraciones de Flick y aseveró que estaba sorprendido por la falta de "empatía" de un estratega como el alemán, quien entiende el trabajo de un seleccionador nacional al haber ocupado un puesto similar en el pasado. Ahora, el combinado español ha emitido un comunicado en el confirman que Lamine Yamal ha sido desconvocado para los partidos de la Fecha FIFA de noviembre, expresando a su vez, "sorpresa" y "malestar".

¿Por qué Lamine Yamal fue desconvocado de la Selección de España?

De acuerdo con el comunicado emitido por la selección española, "los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Futbol desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana".

Aunado a esto, el comunicado señala que dicho procedimiento se realizo "sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección" y detalla que la recomendación médica de reposo es de 7- 10 días, por lo cual "priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria".

En la parte final del texto, la Selección de España afirmó que confían en que Lamine Yamal "pueda evolucionar favorablemente".

" Nunca había vivido una situación así", Luis de la Fuente

Ante la sorpresiva desconvocatoria de Lamine Yamal, el entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, aseguró que "nunca había vivido una situación así" y mencionó que no cree que sea "muy normal" lo que está pasando con Lamine Yamal. " Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido", agregó el estratega español, quien buscará asegurar la presencia de 'La Roja' en el Mundial 2026 durante los partidos ante Georgia y Turquía.

España necesita sumar un punto para amarrar su lugar en la próxima justa mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Barcelona asegura haber avisado "inmediatamente" a la Selección sobre el tema Lamine Yamal

Contrastando con la declaración emitida por la Selección de España, desde el FC Barcelona han expresado que informaron "inmediatamente" a la Real Federación Española de Fútbol acerca del tratamiento al que fue sometido Lamine Yamal por la pubalgia que arrastra, esto de acuerdo con información de EFE.

Lamine Yamal se perderá el Georgia vs España del próximo sábado 15 de noviembre, así como el duelo ante Turquía que se llevará a cabo el martes 18 de noviembre.

