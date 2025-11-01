Lamine Yamal Confirma Ruptura con Nicki Nicole; si no Hubo Infidelidad Qué Pasó

Lamine Yamal y Nicki Nicole sí terminaron su relación. Después de más de 60 días juntos, la cantante y el futbolista decidieron seguir caminos separados. Aunque corrieron rumores acerca de que el rompimiento podía haber sido causado por una infidelidad, el jugador del Barcelona ya lo negó, incluso fue él quien se encargó de confirmar su ruptura. Si esta no fue la razón de su rompimiento, entonces qué pasó.

Hace apenas unos días, la intérprete argentina asistió al Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, España, en donde presenció el gol que anotó su pareja. Lamine Yamal y Nicki Nicole hicieron pública su relación a finales de agosto pasado, cuando el futbolista publicó una foto de ambos en sus historias de Instagram.

Video: Nicki Nicole y Lamine Yamal Confirman Relación

Lamine Yamal confirma ruptura con Nicki Nicole

Desde hace un par de días circulaba el rumor de que el futbolista del FC Barcelona y la intérprete de Otra Noche habían terminado su romance. Después de horas de incertidumbre, finalmente Yamal compartió una declaración para el programa D Corazón de Televisión Española. Según el presentador, Javier Hoyos, el deportista le envió un mensaje que dice:

No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Pero todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. El viaje no tiene nada que ver con todo esto

En el comunicado, Yamal agrega que en ese momento ya no estaba con la argentina, y que durante el viaje no estuvo con otra persona.

Según la información que circuló, Lamine Yamal se había "escapado" a una ciudad italiana (Milán) con una jovencita de nombre Ana. El paparazzi Jordi Martin usó sus redes sociales para asegurar que tenía los datos y la fotografía de la mujer, explicó que contaba con esta información porque recibió mensajes de un grupo de jóvenes que habían capturado las imágenes.

Si no hubo infidelidad, ¿qué pasó entre Yamal y Nicki?

De acuerdo con una publicación del diario El Mundo titulada Preocupación por Lamine Yamal en el Barcelona y la RFEF: "Nadie le marca el camino", la relación entre el futbolista y la cantante se convirtió en el principal foco de preocupación y crítica tanto para el FC Barcelona como para la Federación Española de Futbol, y todo habría sido por el video en que se le ve a la pareja dando un paseo en helicóptero sobre las islas croatas.

Según el texto, la inquietud en torno a Yamal se centraría en que tanto su noviazgo con Nicki Nicole como sus compromisos sociales estarían interfiriendo directamente con su carrera y con su salud física. De acuerdo con Eduardo J. Castelao, jefe de la sección de deportes, ambas instituciones temen que el entorno del jugador no le esté proporcionando la guía necesaria, y por lo tanto no esté priorizando sus exigencias como atleta.

El rumor al que hace eco el jefe de deportes menciona que el clip provocó indignación en la Federación, ya que la publicación coincidió con una semana en la que el Barça había justificado la ausencia de Yamal con la selección debido a una "pubalgia recurrente". La imagen del jugador sonriente, en lugar de estar reposando, habría encendido las alertas de los directivos.

