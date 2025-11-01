Quién Fue Héctor Terrones, Diseñador Mexicano Conocido como 'El Rey del Corset'

Héctor Terrones. Diseñador docente y conferencista. En 2008 tuvo la oportunidad de presentar un desfile en el Museo del Louvre, en París. Junto a Sarah Bustani, marco un época hablando de tendencias en el buen vestir. El diseñador mexicano Héctor Terrones será velado este 1 de noviembre en la Ciudad de México, horas después del anuncio de su fallecimiento.

El diseñador de modas Héctor Terrones murió a los 58 años de edad, víctima de un infarto. A continuación recordamos la biografía de quien ha sido catalogado como 'El Rey del Corset'.

¿Quién fue Héctor Terrones?

Héctor Terrones fue un diseñador de alta moda y alta costura; además de dedicarse al diseño se interesó por la cocina. Trabajó en creaciones para novias, quinceañeras, reinas de belleza y celebridades. Durante mucho tiempo se ha hablado de que Lupita Jones fue una de sus musas. Este 2025, Héctor Terrones cumpliría 38 años de trayectoria.

Héctor Terrones nació en la Ciudad de México, fue hijo de padres emprendedores que se dedicaban a la industria del plástico. Estudió en la Universidad Jannette Klein. En sus casi 40 años de trayectoria creó colecciones inspiradas en mujeres como Eva Perón, Juana de Arco y María Antonieta. Hubo quienes relacionaron su estilo con el barroco.

Él mismo definió sus diseños como arquitectónicos, funcionales y maximalistas, "pero, en especial, protagonista de la vida".

Uno de sus mejores recuerdos fue haber sido ovacionado en el Museo del Louvre, por tres mil personas.

Sobre el corset como bandera, el diseñador habló en algún momento de que llegó a esta pieza durante los años 90, cuando se encontraba en Los Ángeles y sentía que le faltaba pulir su ADN. A partir del vestuario de las películas que se hacían en Hollywood, notó las estructuras y las varillas y las interpretó: logro crear algo que nadie más había hecho en México.

Yo creo que de eso se trata mucho mi obra; aprendí a ver el cuerpo humano tridimensional. El cuerpo humano no es plano. El modelado se me da muy fácil: llevar las telas a los maniquís de una manera tridimensional, y justo con el corset me doy cuenta de que es una estructura tridimensional, que desde cualquier parte tiene que ser perfecto: alinear el cuerpo sin lastimarlo, dar proporciones que no tienes, alargar el talle, poner busto, ceñir cintura, inventar cadera.

Terrones y su trabajo con las celebridades

Héctor Terrones fue de los primeros diseñadores mexicanos en abrirse paso internacionalmente a través de programas de televisión, fue asesor de modas en programas como Hoy y Vida TV. En México confeccionó modelos para celebridades mexicanas: vistió a Lupita Jones, Galilea Montijo, Yuri, Belinda, Itatí Cantoral. El diseñador, que creó el vestido de novia de la actriz Alma Cero, también puede presumir que, en la boda de Eugenio Derbez, tres asistentes llevaban un vestido suyo, una de ellas fue Maribel Guardia.

Terrones fue precursor del Fashion Week México. Además de México, sus creaciones se mostraron en París, ciudad que llegó a convertirse en una segunda sede. En algún momento confesó que su inspiración eran Pierre Cardin, Balenciaga y Mugler.

Durante sus estancias en Veracruz, Héctor Terrones destacó por ser un excelente chef, elaborando platillos que eran aclamados y degustados en un restaurante italiano en Boca del Río. En su momento, reveló que sobrevivió exitosamente a la pandemia porque se puso a cocinar e hizo cubrebocas que fueron todo un éxito en Francia y posteriormente México.

Héctor Terrones vistió a estrellas de la televisión como Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Anette Michelle, Cecilia Galliano, entre otras. Además, en sus desfiles aparecieron celebridades como Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Eugenia Cauduro y Lupita Jones.

