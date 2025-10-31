¿Rosalía Envía Indirectas a Rauw Alejandro en su Nuevo Disco? Estas Serían Las Pruebas

Solo un par de días después de la visita de Rosalía a la Ciudad de México, para protagonizar la sesión de escucha de su disco LUX, ha comenzado a correr el rumor de que la intérprete de 33 años estaría enviándole indirectas a Rauw Alejandro en su nueva producción. Los fans de la cantante, una vez más, han unido los puntos, y han descubierto que estas serían las pruebas.

Rosalía visitó México el pasado 29 de octubre, para ser parte de la sesión de escucha de su nuevo disco LUX, que se realizó en un hotel ubicado sobre avenida Reforma, en la Ciudad de México. Más tarde fue captada comiendo garnachas en un famoso restaurante de la capital, y horas después asistió a una cantina ubicada en la Zona Rosa; siempre junto a los integrantes de Latin Mafia.

Tras su paso por México, Rosalía se dirigió a Nueva York, en donde ofrecerá otra escucha el sábado 1 de noviembre y días después regresará a Barcelona para presentarle sus canciones a sus seguidores de la ciudad española.

Video: Rosalía Festeja su Cumpleaños 32 a lo Grande

Nota relacionada: Rosalía Cena en Famoso Restaurante de la CDMX; Prueba Pozole, Flautas y Agua de Horchata

Las pruebas que Rosalía estaría enviándole a Rauw Alejandro

Este viernes 31 de octubre, Le magazine du Monde anunció el lanzamiento de su próxima edición, que estará disponible este sábado 1 de noviembre. Aunque de manera oficial, la revista solo publicó que la cantante aparece en su portada, en redes sociales ha circulado un supuesto extracto de la entrevista, en el que se ha especulado que Rosalía estaría aludiendo a su relación con Rauw Alejandro.

De acuerdo con el post publicado en X, Rosalía habría mencionado en la charla que la santa que lleva su nombre era una ermitaña que canceló su boda el día anterior, más adelante agregó: "Esta coincidencia es increíble". La respuesta de la entrevistadora fue: "¿Qué coincidencia?" y Rosalía solo contestó: "Mmm… Es una historia larga, mejor no hablemos de eso".

Las teorías que circulan en internet mencionan que la intérprete catalana estaría hablando de su propia boda con el puertorriqueño, con quien mantuvo una relación de dos años. La pareja anunció su compromiso en marzo de 2023 (con el video musical Beso) y terminó su compromiso en julio de 2023, sin dar a conocer la razón de su separación.

Otro dato a recordar: un mes antes del anuncio del rompimiento, en el programa español El Hormiguero, Rosalía contó que ya tenía su vestido de novia, un diseño exclusivo de Vivienne Westwood.

Además de esta entrevista, los seguidores de la intérprete mencionaron otra charla que la cantante tuvo con el periodista Joe Coscarelli y con el crítico Jon Caramanica para el Popcast, de The New York Times. En ella se destacó el comentario que hizo el periodista:

"Vale la pena recalcar que a lo largo del álbum hay un villano"

Entonces mencionó la canción La perla. A la pregunta: "¿Acaso no es cierto (que siempre hay un villano)?", ella respondió que había demasiados villanos y que había vencido a uno de ellos. Agregó: "Se perdió la fe en la masculinidad".

Esto dio pie a que los fans recordaran la entrevista de marzo de 2023, en la que el streamer Ibai Llanos habló con Rosalía y Rauw en pareja. Frente al puertorriqueño de 32 años, Rosalía dijo: "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación".

Los fans de Rosalía también hicieron referencia al zorro que aparece en el video Berghain y a una línea de la canción La Perla que diría: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista internacional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fia. Es una perla, una de mucho cuidado".

En principio, se recuerda que 'El Zorro' fue el sobrenombre con el que era conocido Rauw al principio de su carrera. Además, según la teoría difundida, La Perla respondería a la canción Promesa de Rosalía y Rauw Alejandro, en la que también se hace mención a esta gema.

Historias relacionadas:

Morrissey Cancela Una Vez Más Sus Conciertos en México: Habrá Reembolso

Julia Fox Impacta Este Halloween con Atuendo de Jackie Kennedy, Ella Niega que Sea Un Disfraz

Wendy Guevara y Las Perdidas Hechizan Halloween en la Fiesta de Disfraces de Wicked por Siempre