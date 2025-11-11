Cristiano Ronaldo se Podría Despedir en México: El Jugador Habla de su Retiro de los Mundiales

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, el delantero portugués Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro de los mundiales de futbol.

El futbolista de 40 años de edad, quien milita en el equipo Al Nassr de Arabia Saudí, fue cuestionado en una conferencia de prensa si el próximo Mundial será su último.

Así, el cinco veces ganador del Balón de Oro podría despedirse en México, donde se llevará a cabo el partido inaugural de la justa mundialista el 11 de junio de 2026.

Noticia relacionada: Cristiano Ronaldo: "El Retiro Será Pronto y Probablemente Lloraré".

¿Qué dijo sobre su retiro?

En la conferencia realizada hoy, 11 de noviembre de 2025, en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí, Cristiano contestó que el Mundial en México, EUA y Canadá será su última aparición en esta competición en la que lleva participando desde la que acogió Alemania en 2006.

"Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento", indicó.

Luego de ser cuestionado por unas declaraciones recientes en las que afirmó que se retiraría "pronto", bromeó con que "eso sucederá en diez años".

Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!.

Cristiano reconoció que "cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente", aunque insistió en que se encuentra en un buen momento de forma, sigue marcando goles y que está disfrutando con el Al Nassr y el cuadro nacional portugués.

Noticia relacionada: Cristiano Ronaldo Impone Récord en Eliminatorias Mundialistas. Estos Son los Detalles.

Video: ¿Ronaldo Estará en el Estadio Azteca? Este Día el Coloso Podría Recibir al Futbolista

¿Podría despedirse en México?

De tal manera, el astro del futbol podría despedirse de los mundiales en México, pues aunque aún no se sabe cuáles partidos se jugarán en México, uno podría ser de Portugal en tierras mexicanas.

Cabe señalar que México tendrá un total de 13 partidos del Mundial 2026 y además albergará la inauguración el 11 de junio en el Estado Azteca de la Ciudad de México.

Con ello, se convertirá en el primer y único estadio en tener tres juegos inaugurales del Mundial (1970, 1986 y 2026).

En nuestro país, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb