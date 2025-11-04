Cristiano Ronaldo: "El Retiro Será Pronto y Probablemente Lloraré"

Cristiano Ronaldo ha comenzado a mirar hacia el final de su trayectoria profesional. En una entrevista con Piers Morgan, el delantero portugués confesó que su retiro del fútbol “será pronto” y que enfrentarlo no será sencillo. “Será duro, seguramente lloraré. Soy una persona sensible y no oculto mis emociones”, reconoció con honestidad el jugador, quien asegura haberse preparado mentalmente para ese momento desde hace varios años.

El futbolista del Al Nassr explicó que, aunque lleva tiempo planificando su futuro, nada podrá igualar la emoción que siente dentro del terreno de juego.

“No hay nada comparable con la adrenalina de marcar un gol”.

Sin embargo, dijo sentirse listo para disfrutar más tiempo con su familia, especialmente con su hija Bella, a quien extraña cuando pasa largos periodos concentrado con el equipo.

Entre sus motivaciones futuras está acompañar el crecimiento deportivo de su hijo Cristiano Jr., quien ya destaca con la selección Sub-16 de Portugal. “Quiero estar presente para guiarlo. En esta etapa se cometen errores, como todos los adolescentes, y quiero apoyarlo en ese proceso”, mencionó el portugués, dejando ver su faceta más paternal.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo aseguró que ganar la Copa del Mundo no es un sueño personal ni una meta que defina su grandeza. “Yo diría que no es un sueño para mí ganar el Mundial”, afirmó el portugués, cuestionando la idea de que un solo torneo pueda determinar la historia de un jugador. “¿Para definir qué? ¿Si soy uno de los mejores? Ganar seis o siete partidos no me parece una medida justa para eso”, concluyó.

Durante la charla también habló de su relación con Lionel Messi, el eterno debate que ha marcado una era. Al ser cuestionado sobre quién es mejor, Cristiano respondió con firmeza:

“¿Messi mejor que yo? No lo creo. No quiero ser humilde”.

Una declaración que refuerza su carácter competitivo y su confianza en lo que ha logrado a lo largo de su carrera.

El delantero también compartió detalles de su vida personal, como sus planes de matrimonio con Georgina Rodríguez, asegurando que será una celebración íntima, de acuerdo con el gusto de su pareja. “No soy muy romántico, pero tengo mi propio estilo”, bromeó entre risas.

Cristiano Ronaldo: primer futbolista billonario del mundo

Finalmente, el jugador habló sobre su éxito financiero, recordando que se convirtió en el primer futbolista billonario. “Era algo que sabía que llegaría. Me siento orgulloso, pero aprendí que hay cosas más valiosas que el dinero”, señaló. Aunque reconoce que la ambición lo ha impulsado a alcanzar metas únicas, hoy su mirada está puesta en lo que viene después del fútbol: su familia, su legado y su paz personal.

