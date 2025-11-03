Fernando Valenzuela Encabeza Lista Para Entrar al Salón de la Fama del Béisbol

La leyenda de Fernando Valenzuela podría acrecentarse en los próximos meses. El pelotero mexicano, que falleció en octubre de 2024, forma parte de una boleta especial junto a otros siete históricos ex jugadores, misma que será votada por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol para definir si entra al Salón de la Fama del Béisbol.

Además de Fernando Valenzuela, la boleta incluye grandes nombres como Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield, quienes tendrán una oportunidad más de entrar al recinto de los inmortales, luego de no haber podido ingresar en una primera oportunidad. Los resultados de dicha votación se darán a conocer el próximo 7 de diciembre.

El comité encargado de votar está conformado por 16 miembros y los aspirantes a entrar en el Salón de la Fama del Béisbol necesitan al menos el 75% de los votos.

Las credenciales de Fernando Valenzuela para entrar al Salón de la Fama del Béisbol

Fernando Valenzuela es considerado el mejor pelotero mexicano que haya jugado en las Grandes Ligas. Ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 1981, misma temporada en la que también fue reconocido como Novato del Año y lideró a los Dodgers a la conquista de la Serie Mundial.

El 'Toro' Valenzuela se retiró de las Grandes Ligas con una efectividad de 3.34, un Guante de Oro y seis apariciones en el Juego de Estrellas. Además, terminó en el Top 5 de la votación por el Cy Young en cuatro ocasiones.

