¿Qué tiene que ver 'Magic' Johnson con los Dodgers?

Con el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles en la más reciente edición de la Serie Mundial, pudimos ver también a uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, Earvin 'Magic' Johnson, disfrutando como un aficionado más. Sin embargo, la leyenda de los Lakers es mucho más que eso, pues ostenta un cargo sumamente importante dentro de la organización bicampeona de las Grandes Ligas.

'Magic' Johnson, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, es parte del grupo de dueños de los Dodgers desde el 2012, año en el que se completó la venta de la franquicia por 2 mil millones de dólares, a Guggenheim Baseball Management, un consorcio que incluye a Johnson quien actualmente es dueño minoritario del equipo.

'Magic' Johnson, una leyenda como atleta y un gran hombre de negocios

Si bien muchos tienen en mente a 'Magic' Johnson como uno de los mejores bases en la historia de la NBA, actualmente es también un empresario exitoso. Además de ser dueño minoritario de los Dodgers, Johnson también tiene acciones en la NFL, con el equipo de los Washington Commanders, así como en la WNBA con la franquicia de Los Angeles Sparks y también es parte del grupo de dueños del LAFC en la MLS.

Según datos de Forbes, la fortuna del ex jugador de los Lakers asciende a 1.5 billones de dólares.

