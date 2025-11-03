¿Quién Era Carlos Hurtado, el Promotor Mexicano que Falleció?

Carlos Hurtado, promotor de futbolistas en México, falleció. De momento no se conocen las causas de su muerte.

El ex futbolista Carlos Reinoso, confirmó el fallecimiento a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que aseguró haber conocido a Hurtado desde que tenía 14 años de edad. "Me acabo de enterar que murió Carlos hurtado, l o conocí a los 14 años. Descanse en paz. Cariño a su familia", escribió el también ex estratega chileno.

¿Quién era Carlos Hurtado?

Carlos Hurtado fue un promotor de jugadores en el futbol mexicano, cuya influencia llegó a ser muy grande dentro del balompié nacional. Su nombre estuvo vinculado muchos fichajes y negociaciones, tanto de entrenadores como de futbolistas en la Liga MX. Sin embargo, también fue considerado como una figura muy polémica, pues en ocasiones fue señalado de imponer contrataciones en diversos clubes, aunque nunca se comprobaron esos rumores.

El periodista de TUDN, David Faitelson, escribió en sus redes sociales que Carlos Hurtado fue "uno de los personajes que amasó más poder en la historia del futbol mexicano".

