Ahora Es ‘Sir’ David Beckham: ¿Por Qué fue Coronado Caballero por el Rey Carlos III?

David Beckham ha recibido oficialmente el título de caballero del Reino Unido, en una ceremonia celebrada este martes 4 de noviembre en el castillo de Windsor. A sus 50 años, Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III, quien, siguiendo la tradición, tocó sus hombros con la espada ceremonial, otorgándole el tratamiento de Sir David Beckham. Su esposa, Victoria Beckham, lo acompañó en el histórico momento y, además, tuvo una participación muy especial: diseñó por primera vez un traje para su marido.

A la ceremonia también asistieron los padres del exjugador, Sandra y Ted Beckham, quienes se mostraron visiblemente emocionados. Sandra lució un vestido de la marca de su hija, mientras que Ted acompañó con orgullo a su hijo en su primer evento de este tipo. En 2003, cuando Beckham fue distinguido con la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, asistió acompañado de sus abuelos, ya fallecidos.

El reconocimiento de este año llega tras décadas de contribución al deporte y a la filantropía. Beckham ha trabajado durante más de 20 años con UNICEF, organización que lo propuso para el título junto con el British Fashion Council, debido a su labor humanitaria y su influencia en la moda británica. En su cumpleaños número 50, incluso pidió donaciones para UNICEF en lugar de regalos, reforzando su compromiso con las causas sociales.

Aunque su nominación para el título de caballero llevaba más de una década en espera, diversos factores retrasaron el proceso. En 2011 fue propuesto por primera vez, luego de colaborar en la obtención de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero el Comité de Honores detuvo el trámite tras una investigación fiscal de la que fue absuelto cuatro años atrás. Con el tiempo, su reputación y sus aportes públicos fueron revalorados, allanando el camino hacia el honor que hoy recibe.

El vínculo de Beckham con la corona británica se ha fortalecido en los últimos años. Desde que conoció al monarca en los premios del British Fashion Council en 2023, ambos han mantenido una relación cercana, unida incluso por un pasatiempo compartido: la apicultura. Beckham le obsequió a Carlos III un frasco de su miel artesanal, “D Bee’z Sticky Stuff”, producida en su finca de Oxfordshire, gesto que cimentó una amistad que trascendió los eventos oficiales. Desde 2024, Beckham funge además como embajador de la fundación del rey, lo que lo ha convertido en un rostro habitual en las celebraciones del palacio de Buckingham.

¿Por qué fue nombrado “Sir”?

El título de “Sir” se otorga en el Reino Unido a quienes han demostrado servicios excepcionales a la nación. En el caso de David Beckham, la distinción reconoce su impacto en el deporte británico, su papel en la promoción del futbol inglés en el mundo y su compromiso filantrópico con causas humanitarias. Su historia simboliza una evolución ejemplar: de niño humilde del este de Londres a ícono global que hoy, con la espada del rey sobre sus hombros, se convierte oficialmente en Sir David Beckham, un caballero del deporte y de la solidaridad.

