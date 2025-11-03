¿A Qué Hora es Liverpool vs Real Madrid? Alineaciones y Horario del Partido de Champions League

Este martes 4 de noviembre regresa el futbol champagne, con el inicio de la Jornada 4 de la Champions League 2025. Entre los partidos que más llaman la atención están el Liverpool vs Real Madrid y el París Saint-Germain vs Bayern Munich.

Para empezar con el banquete futbolero, el vigente campeón del torneo pondrá en juego el liderato de la Champions: el partido París SG vs Bayern Munich es una batalla directa en la cima, porque ambos tienen los mismos puntos y están igualados en puntos (9 en tres fechas). Pero si empatan, hay otros tres equipos abajo que pueden rebasarlos.

Y es que la parte alta de la clasificación está muy reñida, en el siguiente orden: París SG, Bayern Munich, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid tienen 9 unidades, aunque con diferente promedio de goles. Así que cualquier pestañeo les puede salir caro.

Sin duda que el partido que más llama la atención es el Liverpool vs Real Madrid, que en los últimos años ha alimentado el fuego de la venganza. No hay que olvidar que el equipo merengue venció al conjunto inglés 3-1 en la final de la Champions League 2018.

Apenas el año pasado, en noviembre, los Reds superaron 2-0 al Real Madrid en la jornada 5. Con ese resultado lo encaminaron hacia el repechaje, algo que no estaba presupuestado por el conjunto ibérico.

Aún así, se puede decir que el Real Madrid es la bestia negra del Liverpool: en los últimos diez encuentros directos el equipo merengue suma 7 victorias, por un empate y dos derrotas en la Champions.

Liverpool vs Real Madrid: Horario y Alineaciones del Partido de Champions League 2025

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Dean Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

El partido Liverpool vs Real Madrid correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League 2025 se llevará a cabo en el Estadio Anfield, en punto de las 14:00 horas.

A continuación los partidos de la Jornada 5 que se jugarán este martes 4 de noviembre:

Napoli vs Eintracht Frankfurt a las 11:45 horas

Slavia Praga vs Arsenal a las 11:45 horas

Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise a las 14:00 horas

Bodo Glimt vs Monaco a las 14:00 horas

Juventus vs Sporting de Lisboa a las 14:00 horas

Liverpool vs Real Madrid a las 14:00 horas

Olympiacos vs PSV Eindhoven a las 14:00 horas

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich a las 14:00 horas

Tottenham Hotspur vs F.C. Kobenhavn a las 14:00 horas



