México Avanza en el Mundial Sub-17

La Selección Mexicana ha conseguido su boleto a la ronda de eliminación directa en el Mundial Sub-17, al terminar la Fase de Grupos como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen. Pese a que solamente pudieron conseguir un triunfo y perdieron dos de sus tres juegos, México tuvo la suerte de que otros resultados se combinaron para obtener su boleto a los Dieciseisavos de Final del torneo.

Noticia relacionada: ¡Top 3! Selección Mexicana Femenil Vence a Brasil en el Mundial Sub-17 y Conquista Bronce

México fue el octavo mejor tercer lugar de la Fase de Grupos y terminó avanzando debido al cuarto criterio de desempate que establece el reglamento del torneo. Y es que la Selección Mexicana Sub-17 finalizó con 3 puntos, diferencia de goles de -2 y apenas 3 goles anotados, estadísticas idénticas a las de Arabia Saudita, por lo que se tuvo que aplicar el último criterio de desempate.

México avanzó a Dieciseisavos de Final en el Mundial Sub-17 por Fair Play

Debido a que, tanto México como Arabia Saudita terminaron igualados en puntos, diferencia de goles y goles anotados, el reglamento del Mundial Sub-17 establece que el equipo con la mejor conducta, es decir el que haya recibido menos tarjetas, será quien avance. En ese sentido, el combinado saudí acumuló un total de 8 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, mientras que la Selección Mexicana únicamente recibió 7 amonestaciones y no sufrió ninguna expulsión.

Video: Marion Reimers Habla del Papel de la Sub-17 en el Mundial y del Trabajo en las Selecciones Femeniles

Gracias a esto, México se ha clasificado a la ronda de los Dieciseisavos de Final, instancia en la que se medirá a su similar de Argentina. El partido entre el Tricolor y la Albiceleste definirá cuál de los dos equipos avanza a Octavos de Final.

Noticias recomendadas: