México Avanza en el Mundial Sub-17

México Avanza a Dieciseisavos en el Mundial Sub-17; Perdió Dos de Tres Partidos
N+
Pese a haber ganado solamente uno de sus tres partidos de la Fase de Grupos, la Selección Mexicana avanza a la ronda de eliminación directa
COMPARTE:
La Selección Mexicana ha conseguido su boleto a la ronda de eliminación directa en el Mundial Sub-17, al terminar la Fase de Grupos como uno de los ocho mejores terceros lugares del certamen. Pese a que solamente pudieron conseguir un triunfo y perdieron dos de sus tres juegos, México tuvo la suerte de que otros resultados se combinaron para obtener su boleto a los Dieciseisavos de Final del torneo.
Noticia relacionada: ¡Top 3! Selección Mexicana Femenil Vence a Brasil en el Mundial Sub-17 y Conquista Bronce
México fue el octavo mejor tercer lugar de la Fase de Grupos y terminó avanzando debido al cuarto criterio de desempate que establece el reglamento del torneo. Y es que la Selección Mexicana Sub-17 finalizó con 3 puntos, diferencia de goles de -2 y apenas 3 goles anotados, estadísticas idénticas a las de Arabia Saudita, por lo que se tuvo que aplicar el último criterio de desempate.
México avanzó a Dieciseisavos de Final en el Mundial Sub-17 por Fair Play
Debido a que, tanto México como Arabia Saudita terminaron igualados en puntos, diferencia de goles y goles anotados, el reglamento del Mundial Sub-17 establece que el equipo con la mejor conducta, es decir el que haya recibido menos tarjetas, será quien avance. En ese sentido, el combinado saudí acumuló un total de 8 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas, mientras que la Selección Mexicana únicamente recibió 7 amonestaciones y no sufrió ninguna expulsión.
Gracias a esto, México se ha clasificado a la ronda de los Dieciseisavos de Final, instancia en la que se medirá a su similar de Argentina. El partido entre el Tricolor y la Albiceleste definirá cuál de los dos equipos avanza a Octavos de Final.
Noticias recomendadas: