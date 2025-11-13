Gattuso Critica Sistema de Clasificación Europea al Mundial; "No Es Justo", Dice DT de Italia

Italia podría quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026, pues actualmente ni siquiera depende de sí misma para obtener un boleto directo a la justa mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Ante este panorama, el director técnico del combinado italiano, Gennaro Gattuso, lanzó una crítica en contra del sistema de clasificación que afrontan las escuadras europeas.

En la previa al partido que sostendrá Italia ante Moldavia, el ex jugador aseguró que "no es justo" que en Europa únicamente avance directo al Mundial un equipo por grupo, mientras que en otras confederaciones, como la CONMEBOL, haya más posibilidades.

" Ya lo hemos hablado, pero ver grupos sudamericanos con 10 equipos, seis de los cuales clasifican, y el séptimo juega una repesca contra el equipo de Oceanía. El mayor arrepentimiento es ese, no clasificar a la repesca. Definitivamente necesitamos revisar los criterios", respondió Gattuso al ser cuestionado sobre si se arrepiente de tener que jugar el repechaje, escenario que luce como el más probable antes de que comiencen las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Europeas.

¿Qué necesita Italia para clasificar al Mundial del 2026?

La selección de Italia comparte el Grupo I de las Eliminatorias con Noruega, Israel, Estonia y Moldavia. En la UEFA, solamente se clasifica de manera directa al Mundial el equipo que finalice como líder de su grupo, mientras que el segundo lugar obtiene un boleto al repechaje. A falta de dos jornadas por disputarse, el combinado italiano no depende de sí mismo para terminar en el primer lugar de su sector, el cual ocupa Noruega.

Italia tiene 15 puntos, mientras que Noruega ha obtenido 18. Por esa razón, Italia debe ganarle a Moldavia, esperar a que Noruega pierda o empate ante Estonia y posteriormente derrotar al conjunto noruego en la última jornada. En caso de que Erling Haaland y compañía venzan a los estonios, Italia necesitaría de un auténtico milagro para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo, pues podrían igualar en puntos en el último partido, pero la diferencia de goles favorece a su rival directo.

Noruega, hasta antes de arrancar la Fecha FIFA de noviembre, tiene +26 en diferencia de goles, mientras que Italia apenas acumula +10. Esto quiere decir que si Noruega vence a Estonia, Italia tendría que anotar una gran cantidad de goles para intentar imponerse en ese criterio de desempate.

Italia podría perderse su tercer Mundial consecutivo

Una de las selecciones más importantes de la historia, como lo es Italia, está al borde de perderse su tercer Mundial consecutivo. La última vez que la 'Azzurra' asistió a una Copa del Mundo fue en Brasil 2014, en donde cayeron eliminados en la fase de grupos. En el siguiente proceso mundialista cayeron ante Suecia en el repechaje y quedaron fuera de Rusia 2028. Mismo escenario ocurrió de cara a Qatar 2022, en donde Macedonia del Norte los dejó sin Mundial al vencerlos en la repesca.

Italia ha ganado cuatro veces el Mundial: 1934, en Italia; 1938, en Francia; 1982; en España y 2006, en Alemania.

