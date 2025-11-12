¿Sergio Pérez Deja Cadillac? El Mexicano Volverá a las Pistas al Volante de un Ferrari

Sergio “Checo” Pérez está de regreso en la pista. El piloto mexicano, quien lleva casi un año fuera de la acción desde su última carrera con Red Bull en Abu Dhabi 2024, volverá a sentir la adrenalina del volante este 13 y 14 de noviembre. Lo curioso —y lo que ha despertado rumores en el paddock— es que lo hará en la casa de Ferrari, en Imola, y a bordo de un SF-23 del Cavallino Rampante.

El sorpresivo test hizo pensar a muchos que Checo podría estar replanteando su futuro, pero la realidad es otra: Pérez no abandona a Cadillac. Por el contrario, su regreso a la pista forma parte de los preparativos de la escudería norteamericana para su debut en la Fórmula 1 en 2026, con Ferrari como socio técnico clave.

Noticias relacionadas: Liga MX: Hernán Cristante Deja de Ser Entrenador del Club Puebla de Cara al Torneo Clausura 2026

Video: Sergio Checo Pérez Deja Escudería Red Bull Racing tras Cuatro Temporadas

El fabricante italiano será el encargado de proporcionar la unidad de potencia que Cadillac usará durante sus primeras temporadas en la máxima categoría. Por ello, Ferrari cedió uno de sus monoplazas para que el piloto mexicano realice pruebas iniciales con el motor que impulsará a su nuevo equipo. En pocas palabras, Checo probará el corazón de lo que será su futuro auto.

El test en Imola también será la oportunidad perfecta para que el tapatío recupere ritmo y sensaciones tras su año sabático. El monoplaza que conducirá será el SF-23 de Ferrari, aunque esta vez lucirá un tono negro, sin los característicos colores rojos del equipo italiano.

“Queremos que Checo vuelva a sentirse en casa dentro de un Fórmula 1”, explicó Graeme Lowdon, jefe del equipo Cadillac, quién también declaró; “Este test es tanto una evaluación técnica como un reinicio personal para él”.

Cadillac y Ferrari trabajando de la mano de Sergio Pérez

El trabajo conjunto entre Cadillac y Ferrari promete ser un impulso importante para la nueva escudería estadounidense, que busca debutar con solidez en 2026. Aunque Ferrari ha tenido altibajos en los últimos años, su experiencia tecnológica será fundamental en la adaptación del equipo y en el desarrollo de los motores.

De esta manera, Checo Pérez volverá a la acción con el rugido de un Ferrari, pero su mirada está puesta en el futuro con Cadillac. No es un cambio de rumbo, sino el primer paso de una nueva etapa en la historia del piloto mexicano.

Historias destacadas: