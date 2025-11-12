Oscar, Exfigura del Chelsea, Hospitalizado de Emergencia Tras Colapso Cardíaco

El futbol brasileño se encuentra en vilo tras conocerse que Oscar dos Santos, exestrella del Chelsea y actual jugador del Sao Paulo, sufrió un colapso durante un entrenamiento y fue trasladado de urgencia al Hospital Israelita Albert Einstein. El mediocampista de 34 años permanece en cuidados intensivos por complicaciones cardiacas y su estado es monitoreado de cerca por el cuerpo médico del club.

El incidente ocurrió mientras el futbolista realizaba ejercicios en bicicleta estática. Según reportes de medios locales, Oscar presentó alteraciones cardíacas súbitas y recibió atención inmediata antes de ser internado. Aunque se encuentra estable, continúa en observación para realizarle más estudios que determinen la gravedad de su condición.

El Sao Paulo emitió un comunicado confirmando el episodio y pidió respeto a la privacidad del jugador y su familia.

“Oscar presentó un cuadro con alteraciones cardiológicas y fue rápidamente atendido por los profesionales del club”,

informó la institución paulista, agregando que se dará una actualización médica tan pronto sea posible.

El futbolista había regresado a Sao Paulo en diciembre de 2024 con la ilusión de cerrar su carrera en el club donde se formó, tras una exitosa etapa de ocho años en China, donde fue considerado uno de los mejores extranjeros en la historia de la Superliga. Sin embargo, su último año ha estado marcado por lesiones, incluida una fractura de vértebra sufrida en agosto.

¿Qué pasará con Oscar?

Informes de Globo Esporte señalan que Oscar estaría considerando rescindir su contrato de forma amistosa con el Sao Paulo, el cual vence en 2027, ante la posibilidad de que su condición médica le impida continuar con su carrera profesional.

El futuro del mediocampista es incierto, pero su legado como uno de los talentos más destacados de su generación permanece intacto. Por ahora, la prioridad es su recuperación y la evaluación médica que determinará si podrá volver a jugar al futbol profesional.

