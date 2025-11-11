La Selección Mexicana podría tener un rival de primer nivel en su camino al Mundial. En entrevista, Mikel Arriola, reveló que la Federación Mexicana de Futbol se encuentra en negociaciones avanzadas con la selección de Bélgica para disputar un amistoso previo a la Copa del Mundo.

“Nos ilusiona mucho la posibilidad de enfrentar a Bélgica, una selección muy sólida y de las más consistentes de Europa en los últimos años. Aún no puedo confirmarlo oficialmente, pero todo está encaminado para que ese partido se realice”, declaró Arriola.

Noticia relacionada: México vs Argentina Sub-17: ¿Cuándo y Dónde Ver Próximo Juego del Tri en el Mundial 2025?

Video: "Piensen en el Gran País que Representan", Sheinbaum a Selección Mexicana por Mundial 2026

El dirigente recordó además el histórico México vs. Bélgica de 1986, disputado en el Estadio Azteca, un duelo que marcó una época y que podría tener su reedición décadas después, ahora como parte de la preparación mundialista.

Mientras tanto, el conjunto tricolor ya tiene confirmados dos compromisos internacionales: Uruguay el 15 de noviembre y Paraguay el 18 de noviembre, ambos amistosos que servirán para afinar detalles antes del torneo más importante del planeta.

En sus más recientes apariciones, México empató 1-1 ante Ecuador y cayó 4-0 frente a Colombia, resultados que han dejado dudas en el entorno del equipo. Por ello, la posibilidad de medirse ante un rival del calibre de Bélgica representa una gran oportunidad para elevar el nivel competitivo y medir fuerzas ante una potencia europea.

Además, Javier Aguirre ha planteado la opción de realizar una gira por Centroamérica, donde México enfrentaría a equipos de la región como parte de su preparación.

Si el amistoso ante Bélgica se concreta, el Tri sumará un duelo de alto prestigio en su calendario, ideal para ajustar su funcionamiento y poner a prueba su carácter ante un rival que ha sido protagonista en los últimos Mundiales.

Historias destacadas: