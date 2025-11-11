Suspenden a 27 Jugadores en la Liga de Turquía por Apuestas; Galatasaray y Besiktas Involucrados

El pasado 27 de octubre el presidente de la Federación Turca de Futbol, Ibrahim Haciosmanoglu, reveló que 371 de los 500 árbitros activos que trabajan en ligas profesionales de Turquía, tienen cuentas en una o más de las seis casas de apuestas. Además, la investigación hecha por el organismo regente del balompié en ese país, arrojó que 152 árbitros habían apostado en partidos de futbol, situación que ha generado una investigación más amplia que ahora ha alcanzado a futbolistas de la primera división turca, incluyendo a un par de jugadores de dos de los equipos más grandes de esa nación: Galatasaray y Besiktas.

De acuerdo con la Federación de Turquía, de los mil 24 futbolistas que han sido suspendidos como parte de la investigación por el tema de las apuestas, se encuentran dos jugadores de cada uno de los clubes antes mencionados. Se trata de Eren Elmali, quien se perderá la Fecha FIFA de noviembre con el combinado turco, y de Metehan Baltaci, por parte del Galatasaray; los futbolistas suspendidos del Besiktas son Necip Uysal y Ersin Destanoglu.

Noticia relacionada: Chauncey Billups y Terry Rozier Detenidos en una Amplia Investigación Por Red de Apuestas Ilegal

La propia Federación Turca de Futbol detalló quiénes eran los futbolistas suspendidos por haber realizado apuestas relacionadas al futbol, dando a conocer que fueron remitidos a la Junta Disciplinaria de Fútbol Profesional de ese país.

Galatasaray y Besiktas se pronuncian ante la suspensión de sus jugadores

Luego de que se dieran a conocer los nombres de los futbolistas suspendidos, tanto Galatasaray como Besiktas, emitieron comunicados. Besiktas aseguró que confían "plenamente en la inocencia de nuestros dos jugadores. Iniciaremos de inmediato acciones legales ante la Federación Turca de Fútbol".

Por su parte, Galatasaray mencionó que estarán monitoreando "meticulosamente este delicado proceso". Además, el futbolista de este club, Eren Elmali, publicó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que explicó la razón de su suspensión y el porqué su nombre está relacionado con la investigación.

" Quiero dejar claro que mi nombre está incluido en este archivo debido a una transacción de apuestas realizada hace unos cinco años que involucró a alguien que no sea mi propio equipo. Desde entonces, no he apostado ni he tenido ninguna conexión con este asunto", escribió el seleccionado turco.

Video: Denise Maerker Dice Que Suspensión de 149 Árbitros Turcos por Apuestas Resta Credibilidad al Deporte

El escándalo de apuestas en Turquía sigue creciendo

Las investigaciones por el tema de apuestas relacionadas al futbol turco, siguen su curso. Recientemente, un tribunal de Estambul ordenó prisión preventiva para siete árbitros, así como para Murat Özkaya, presidente del club Eyüpspor, por su presunta participación en el caso.

Aunado a esto, se reveló que 27 jugadores de la Superliga de Turquía y 77 de la segunda división, fueron suspendidos. Pese a esto, de momento ambas competiciones siguen en marcha, caso contrario a lo que sucede en el tercer y cuarto nivel del futbol turco, donde llevan dos semanas de inactividad debido a las investigaciones.

Noticias recomendadas: