¿México Apunta a Ser Sede del Mundial de Basquetbol FIBA 2031? Esto Sabemos

México podría volver a colocarse en el centro del deporte mundial, ahora con la mira puesta en la Copa del Mundo de Basquetbol FIBA 2031. Aunque el proceso está en una fase inicial, los primeros pasos ya se han dado tras la reunión de FIBA Américas realizada en la Ciudad de México, donde se discutió la estrategia a largo plazo para fortalecer la presencia del país en el panorama internacional del baloncesto.

El encuentro, encabezado por el presidente de FIBA, Sheikh Saud Bin Ali Al-Thani, y el secretario general Andreas Zagklis, reunió a los principales representantes de la región y permitió a México mostrar su capacidad organizativa. La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) aprovechó la ocasión para reafirmar su intención de desarrollar un proyecto sólido que, paso a paso, pueda llevar al país a competir por la sede del Mundial.

Actualmente, la edición 2027 del torneo ya tiene sede confirmada en Catar, por lo que FIBA iniciará en los próximos meses el análisis para definir al país anfitrión de 2031. México buscará posicionarse en ese proceso mediante una estrategia progresiva: primero, aspira a organizar la AmeriCup varonil, prevista para 2029, lo que serviría como antesala y vitrina para demostrar su experiencia y estructura en eventos de gran escala.

El camino no será corto. Fuentes cercanas al organismo señalan que México pretende presentar su candidatura con respaldo institucional, una red de sedes modernas y alianzas estratégicas con la NBA y FIBA Américas, lo que reforzaría su propuesta ante la competencia de otras naciones.

¿Qué otros eventos deportivos tendrá México?

De concretarse, sería la primera vez que México alberga una Copa del Mundo FIBA, sumándose así a la lista de megaeventos deportivos que el país organizará en próximas fechas, junto con el Mundial de Futbol 2026 y la candidatura del Mundial Femenil 2031.

Aunque todavía no hay anuncio oficial ni candidatura formal, las señales son claras: México quiere dar el salto definitivo en el basquetbol internacional y posicionarse como un actor clave en el desarrollo del deporte en América.

