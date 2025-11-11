Leo Messi Habla Sobre el Barça y su Futuro: “Tengo Muchas Ganas de Volver a Vivir en Barcelona”

Años después de su emotiva despedida del FC Barcelona, Lionel Messi sigue demostrando que su corazón late con los colores azulgranas. En una entrevista exclusiva, el capitán de la Selección Argentina habló abiertamente de su vida en el Inter Miami, su conexión eterna con el Barça y su deseo de volver a vivir en la Ciudad Condal junto a su familia.

“Tengo muchas ganas de ir para ahí, extrañamos mucho Barcelona. Los nenes, mi mujer y yo hablamos todo el tiempo de eso. La idea de volver a vivir ahí siempre está presente”, aseguró Messi, con un tono nostálgico que refleja cuánto sigue significando el club catalán en su vida.

Lejos de los reflectores europeos, Messi vive una etapa más tranquila en la MLS, donde asegura disfrutar del futbol “sin tanta presión”. Sin embargo, reconoce que el cariño que recibe desde Barcelona lo sigue emocionando profundamente:

“Es espectacular todo lo que me llega de la gente, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción”,

expresó el astro argentino.

Durante la charla, Messi recordó los momentos más felices de su carrera, mencionando el sextete con Guardiola y la última Champions con Luis Enrique como algunos de los logros más significativos de su etapa culé. Pero más allá de los títulos, lo que más valora es haber crecido como persona y jugador en el club que lo vio convertirse en leyenda.

También habló sobre su paso por el París Saint-Germain, reconociendo que “no la pasó bien” futbolísticamente, aunque lo considera una experiencia valiosa en lo familiar. “No me sentía bien en el día a día, pero disfrutamos mucho la ciudad”, señaló. En cambio, en Miami asegura sentirse cómodo, con una vida tranquila y cercana a su familia.

El rosarino, que sigue brillando con el Inter Miami, no oculta su emoción ante la posibilidad de volver a pisar el nuevo Camp Nou:

“Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo terminado. La última vez que estuve fue hace mucho, pero va a ser emocionante revivir todo lo que fue esa etapa”.

Por ahora, Messi mantiene la mente en el presente, disfrutando del futbol y sin perder de vista el Mundial de 2026, aunque aclara que solo jugará si se siente en condiciones físicas para aportar al equipo.

Con cada palabra, queda claro que, aunque esté a miles de kilómetros, Messi nunca se fue realmente de Barcelona. Y cuando llegue el día de su regreso, si es que sucede, el Camp Nou —nuevo o no— volverá a temblar con su nombre.

