La Selección Mexicana Sub-17 logró una clasificación sufrida, pero histórica, a los Dieciseisavos de Final del Mundial de la categoría que se disputa en Doha, Catar. Pese a cerrar la Fase de Grupos con más dudas que certezas, el equipo dirigido por Carlos Cariño consiguió mantenerse con vida gracias al criterio de Fair Play, tras empatar en puntos, diferencia de goles y tantos anotados con Arabia Saudita.

México integró el Grupo F, junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, donde registró un desempeño irregular. En su debut cayó 2-1 ante los coreanos, luego consiguió una valiosa victoria por la mínima ante los marfileños con gol de Ian Olvera, y finalmente fue superado 3-1 por Suiza, en un duelo donde Aldo de Nigris marcó el tanto del descuento para el Tricolor.

El último encuentro fue particularmente complicado para el conjunto mexicano. Apenas al minuto 7, una falta del arquero Santiago López derivó en un penal a favor de los suizos, que afortunadamente erraron. Sin embargo, al 17’ y al 20’ llegaron los goles europeos —uno de ellos un autogol de Félix Contreras— que pusieron cuesta arriba el panorama. México intentó reaccionar en la segunda mitad, pero el esfuerzo no alcanzó para revertir el marcador.

Con estos resultados, México cerró la fase con tres puntos, diferencia de goles de -2 y tres tantos anotados, los mismos números que Arabia Saudita. Ante el empate absoluto en todos los criterios, el reglamento del torneo estableció que el desempate se definiera por la conducta disciplinaria, es decir, las tarjetas recibidas.

En ese apartado, el Tricolor salió beneficiado al acumular siete tarjetas amarillas sin expulsiones, mientras que los saudíes registraron ocho amonestaciones y dos rojas, situación que inclinó la balanza a favor de los mexicanos. Así, el equipo nacional consiguió el último boleto disponible entre los mejores terceros lugares.

Desde su histórico campeonato en Perú 2005, la Selección Mexicana Sub-17 siempre había superado la fase de grupos, y esta vez no fue la excepción, aunque la clasificación se dio en el límite. A lo largo de los años, el Tri Sub-17 ha sido protagonista constante en el torneo, con dos títulos mundiales (2005 y 2011) y dos subcampeonatos (2013 y 2019), y ahora buscará extender esa tradición competitiva.

México enfrentará a Argentina en los Dieciseisavos de Final, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la ronda. La Albiceleste, con paso más regular en su grupo, llega como favorita, pero el Tri intentará apoyarse en su espíritu combativo y en figuras como Ian Olvera y Aldo de Nigris para seguir adelante.

El encuentro se disputará en el complejo de Aspire Zone, en Doha, escenario que ya ha albergado varios partidos del certamen.

¿Cuándo y Dónde Ver México vs Argentina Sub-17?

La selección mexicana enfrentará a Argentina el próximo viernes 14 de noviembre, en punto de las 8:45 a.m. (hora del centro de México), con transmisión a través de TUDN y VIX.

