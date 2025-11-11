El Salón de la Fama 2025 Consagra a 18 Leyendas del Futbol Mundial en Pachuca

La noche del martes 11 de noviembre quedará marcada en la historia del futbol. En una emotiva ceremonia llevada a cabo en Pachuca, Hidalgo, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional celebró su decimotercera investidura, donde 18 leyendas del balompié fueron reconocidas por su trayectoria, legado y aportación al deporte más popular del planeta.

El evento reunió a figuras históricas, familiares, dirigentes y aficionados que se dieron cita para presenciar el evento. La votación, en la que participaron periodistas de 45 países y 47 representantes mexicanos, definió una generación que combina talento, liderazgo y pasión.

En la categoría internacional masculina, los reflectores apuntaron hacia nombres que marcaron distintas épocas del fútbol: Iker Casillas, el legendario portero del Real Madrid y campeón del mundo con España; Ronald Koeman, símbolo del Barcelona y héroe en la final de la Copa de Europa de 1992; Dunga, capitán de Brasil en el Mundial de 1994; Gary Lineker, uno de los máximos goleadores de la historia inglesa; René Higuita, portero colombiano que revolucionó su posición con su icónico ‘escorpión’; y Diego Forlán, figura uruguaya que brilló en el Mundial de 2010.

En la categoría femenil, la estadounidense Abby Wambach fue homenajeada por su carrera legendaria y por ser una de las máximas goleadoras en la historia del futbol internacional, referente indiscutible de la evolución del futbol femenil a nivel global.

El futbol mexicano también tuvo un papel protagónico. En la categoría nacional, fueron investidos Luis Flores, Miguel España, Juan Francisco Palencia, Gerardo Torrado, Ignacio Ambriz y Milton Queiroz ‘Tita’, todos reconocidos por su impacto dentro y fuera de la cancha, ya sea como jugadores, entrenadores o líderes del desarrollo deportivo en el país.

Por su parte, la categoría de Decanos, dedicada a los grandes pioneros que marcaron época antes de los años setenta, incorporó a Bernardo ‘Manolete’ Hernández como representante nacional, mientras que a nivel internacional los honores fueron para José Martínez ‘Pirri’, ídolo del Real Madrid; Osvaldo Castro, histórico goleador chileno; y Ubaldo Matildo Fillol, guardameta campeón del mundo con Argentina en 1978.

Desde su inauguración en 2011, el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, impulsado por el Grupo Pachuca, ha reconocido a más de 180 personalidades del fútbol mundial, entre ellas jugadores, entrenadores, árbitros y directivos que dejaron huella en el deporte. En el caso de México, ya son 81 los representantes nacionales que ocupan un lugar en el recinto, consolidando a Pachuca como la capital del legado futbolístico en el continente.

La edición 2025 reafirma el compromiso del Salón de la Fama con la preservación de la historia y el reconocimiento de quienes, con su talento y pasión, hicieron del fútbol un fenómeno global. Una noche llena de nostalgia, emoción y orgullo, en la que el balón volvió a rodar en honor a los inmortales del juego.

