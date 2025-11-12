Mikel Arriola Confirma: el Fuera de Lugar Semiautomático Debutará en la Liguilla del AP 2025

La Liga MX da un paso histórico hacia la modernización del arbitraje. Mikel Arriola, presidente del organismo, confirmó que el fuera de lugar semiautomático será utilizado por primera vez en la próxima Liguilla del Apertura 2025, tras varios meses de pruebas y ajustes técnicos en los estadios del país.

El anuncio se realizó minutos antes del inicio de la ceremonia del Salón de la Fama del Futbol 2025 en Pachuca. Arriola detalló que se realizó una inversión importante para adaptar la infraestructura necesaria y que el sistema “llega para quedarse” como parte de una estrategia tecnológica que busca elevar la calidad y credibilidad del arbitraje mexicano.

“Estamos en la etapa final de instalación del hardware y el software en los estadios. Hemos hecho pruebas piloto durante varios meses y la meta es que esté listo antes del inicio del play-in”, explicó Arriola en entrevista. Según el directivo, los árbitros ya han sido capacitados para operar la nueva herramienta con el apoyo del VAR.

El sistema de fuera de lugar semiautomático utiliza sensores integrados en el balón y cámaras de alta precisión que permiten detectar posiciones adelantadas con exactitud milimétrica. Esta tecnología ya ha sido implementada con éxito en competiciones de élite como la Champions League y el Mundial de Qatar 2022, y ahora México se suma a la lista de países que apuestan por la innovación digital en el fútbol.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha trabajado con empresas especializadas para asegurar que cada recinto cumpla con los estándares exigidos por la FIFA. El proyecto contempla una primera etapa de implementación en la Liguilla y, si las pruebas son satisfactorias, su uso permanente a partir del Clausura 2026.

¿Para qué se implementa el fuera de lugar Semiautomático?

“Queremos reducir los tiempos de revisión y evitar polémicas innecesarias. El compromiso es ofrecer un arbitraje más justo, transparente y a la altura de las mejores ligas del mundo”, enfatizó Arriola. El directivo también adelantó que el siguiente paso será incorporar la tecnología en la Liga MX Femenil durante la próxima temporada.

Con esta medida, la Liga MX busca cerrar el año con un cambio significativo en materia de justicia deportiva. Si todo avanza según lo previsto, el fuera de lugar semiautomático se estrenará oficialmente en la fiesta grande del futbol mexicano, marcando el inicio de una nueva era tecnológica para el balompié nacional.

