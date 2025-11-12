Barcelona vs Oud-Heverlee Femenino Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Champions League 2025?

Este miércoles 12 de noviembre continuó la jornada 3 de la Champions League femenina 2025 con algunos partidos de alta tensión. Entre ellos están el Atlético de Madrid vs Juventus, el Bayern Munich vs Arsenal y el Barcelona vs Oud-Heverlee.

El partido Barcelona vs Oud-Heverlee llamó la atención principalmente porque las blaugranas podían convertirse en líderes generales de la competencia. Para ello tendrían que sacar los tres puntos ante el conjunto belga.

Luego de que el martes 11 de noviembre el Real Madrid apenas pudo rescatar el empate ante el París FC y descendió a la quinta posición, la cima fue tomada temporalmente por el Olympique de Lyon.

De ganar, las blaugranas llegarán a 9 unidades y subirán al primer lugar gracias a su cuota goleadora. Y es que el Olympique de Lyon también lleva tres triunfos en igual número de partidos.

Aunque le costó trabajo, el Barcelona fue imponiendo condiciones en la primera parte ante un Oud-Heverlee aguerrido. No fue una primera mitad espectacular, pero sí bien trabajada por las blaugranas, que fueron desgastando a las visitantes.

El 1-0 cayó hasta los 45 minutos. Fue Alexia Putellas quien inauguró el marcador por medio de una pena máxima. La mediocampista no falló desde los once pasos.

Resultado Barcelona vs Oud-Heverlee femenino hoy: goles del partido de Champions League 2025

Ya en la segunda mitad, el Barcelona amplió la ventaja en el minuto 56 con un poco de fortuna: la zaguera Kim Everaerts empujó la pelota a su propia portería. Sí, el 2-0 fue un autogol del conjunto belga.

El segundo tanto desanimó a las visitantes, que con trabajos llegaban al área de los azulgranas. Aunque trataron de no recibir más goles, el poder ofensivo del Barcelona es difícil de contener.

Fue minutos después, al 67’, que llegó el 3-0: Irene Paredes se encargó de sellar la goleada a favor del club ibérico. Luego de la tercera anotación ya no hubo mucho por reseñar y el partido acabó con un contundente triunfo del Barcelona.

Con la victoria, el Barcelona femenino llegó a 9 unidades, con 14 goles a favor y 1 en contra, para instalarse como líder de la Champions League 2025 luego de tres jornadas.

Le sigue el Olympique de Lyon, que ayer venció 3-1 al Wolfsburgo, con las mismas unidades pero un porcentaje de goleo menor.

Champions League Femenina 2025; Resultados de los partidos de la Jornada 3

Estos son todos los resultados de la Jornada 3 de la Champions League 2025:

Olympique de Lyon 3-1 al Wolfsburgo

Real Madrid 1-1 París FC

Chelsea 6-0 SKN St. Polten

Associazione Sportiva Roma 0-1 Valerenga Football Damer

Barcelona 3-0 Oud-Heverlee

Bayern Munich 3-2 Arsenal

Atlético de Madrid 1-2 Juventus

Sport Lisboa e Benfica 0-0 Twente

Manchester United 2-1 París SG

