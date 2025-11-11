Real Madrid vs París FC Femenino Hoy: ¿Cómo Va el Partido de Champions League 2025?

Este martes 11 de julio se llevó a cabo la tercera fecha de la Champions League femenina 2025, con el liderato en juego. Las futbolistas del Real Madrid, motivadas por la posibilidad de llegar a la cima de la tabla general, recibieron al París Football Club.

Y es que el Real Madrid femenino llegó a esta jornada con 6 unidades, al igual que el Olympique de Lyon, aunque con mayor cuota goleadora. Así que en caso de ganar, el club merengue será líder de la competencia.

Mientras que el París FC (no confundir con el París SG) marcha en la parte baja de la tabla con un punto, luego de sumar una derrota y un revés en las dos primeras fechas. Eso lo convierte en un rival peligroso, por su urgencia de triunfos para no rezagarse.

El partido Real Madrid vs París FC en el Estadio Alfredo Di Stefano empezó parejo, con algunas llegadas de peligro en ambas porterías. Las futbolistas merengues eran respaldados por su afición, así que tenían la presión extra de ser ofensivas y agradarle al graderío.

Luego de media hora el marcador no se movía, pero el Real Madrid era ligeramente mejor que las parisinas, con mayor tiempo de posesión del esférico. Sin embargo, la defensa del París FC era sólida y dejaba poco espacio de maniobra.

Antes del silbatazo del medio tiempo, el París FC se puso adelante en el marcador. La delantera Lorena Azzaro hizo el 1-0 desde los once pasos a los 41 minutos, luego de que la silbante decretó pena máxima por una infracción de la zaga local.

Con la ventaja parcial para las parisinas terminó la primera parte. El Real Madrid tenía 15 minutos para la charla de vestidor y para replantear la estrategia en busca de revertir la desventaja.

Resultado Real Madrid vs París FC femenino hoy: Resumen y goles del partido de Champions League 2025

El Real Madrid femenino adelantó líneas en la segunda parte, pero sin volcarse al ataque. Mientras que el París FC se replegó en dos bloques defensivos para tratar de aprovechar los contragolpes a toda velocidad.

Los minutos transcurrían sin que el Real Madrid pudiera igualar el marcador. Sí, tenía la pelota pero carecía de imaginación para definir en la zona decisiva, lo que facilitó el trabajo de la zaga visitante. Así llegaron al 70', ante el desencanto de la afición merengue.

Con 80 minutos en el reloj, el Real Madrid empezaba a dar signos de cansancio y no se veía por dónde pudiera caer el gol del empate. El conjunto parisino estaba dando la sorpresa y en territorio ajeno.

Champions League Femenina 2025: Partidos del miércoles

La actividad de la Champions League Femenina 2025 continuará este miércoles 12 de noviembre con los siguientes partidos:

Barcelona vs Oud-Heverlee Leuven a las 11:45 horas

Bayern Munich vs Arsenal a las 11:45 horas

Sport Lisboa e Benfica vs FC Twente a las 14:00 horas

Atlético de Madrid vs Juventus de Turín a las 14:00 horas

Manchester United vs París Saint-Germain a las 14:00 horas



