La Selección de Nigeria Suspendió Entrenamientos Antes del Repechaje Rumbo al Mundial

La selección de Nigeria vive horas de alta tensión a pocos días de jugarse su clasificación al Mundial 2026. El equipo decidió suspender los entrenamientos en señal de protesta por los constantes incumplimientos económicos de la Federación Nigeriana de Fútbol, que mantiene una deuda millonaria con futbolistas y cuerpo técnico.

El conflicto, que se arrastra desde hace dos años, estalló definitivamente esta semana. Los jugadores, cansados de esperar el pago de las primas prometidas, resolvieron no presentarse a las prácticas del martes ni del miércoles. Según trascendió, cada integrante del plantel acumula alrededor de 100.000 dólares en conceptos pendientes, una cifra que representa el reconocimiento por sus participaciones en torneos y partidos oficiales.

El malestar alcanzó también al cuerpo técnico encabezado por Eric Chelle, a quien la Federación le adeuda los sueldos de septiembre y octubre, estimados en 55.000 dólares mensuales. Aunque el entrenador decidió mantenerse al margen de la medida para no agravar la situación deportiva, fuentes cercanas aseguran que también evalúa tomar acciones si el organismo no cumple con lo pactado.

El periodista especializado Oluwashina Okeleji, quien sigue de cerca la crisis, aseguró que los jugadores están “hartos de promesas vacías” y que no retomarán la preparación hasta recibir garantías formales de pago.

El paro llega en el peor momento posible. Nigeria se encuentra a las puertas de un partido decisivo frente a Gabón, en Rabat, por la semifinal del playoff africano. Un triunfo le permitiría avanzar al repechaje final y mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Una derrota, en cambio, la dejaría automáticamente fuera del certamen más importante del planeta.

La incertidumbre domina el ambiente en el campamento de las Súper Águilas, un equipo con historia, talento y millones de fanáticos que ahora ve cómo una crisis económica interna amenaza con truncar su camino hacia la gloria mundialista.

