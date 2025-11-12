Kevin Mier: Cruz Azul Confirma que su Portero Tiene Fractura de Tibia y Será Operado

Luego de que el guardameta Kevin Mier salió lesionado el fin de semana del partido Cruz Azul vs Pumas de la Liga MX, el equipo celeste dio a conocer este miércoles 12 de noviembre que el futbolista colombiano será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

La lesión del guardameta colombiano, resalta el conjunto celeste, “fue ocasionada por la falta de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada”. Y fue tan grave que no se salvará del bisturí:

El club de futbol Cruz Azul informa que, después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha

También, en un breve comunicado, el equipo cementero señaló que “nuestro arquero será sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”.

Posteriormente, en otro mensaje compartido en sus redes sociales, la Máquina celeste le mandó buenas vibras al arquero y le deseó una pronta recuperación:

Sabemos de tu capacidad y de tu mentalidad. Estamos seguros de que regresarás más fuerte, Kevin

Kevin Mier: ¿Cómo y cuándo se lesionó el portero del Cruz Azul?

Tal y como lo mencionó la institución celeste, Kevin Mier resultó lesionado durante una desafortunada jugada en el partido Cruz Azul vs Pumas de la Jornada 17 del Torneo Apertura: Cuando el guardameta despejó un balón con los pies, el rival Adalberto Carrasquilla se barrió de manera imprudente y provocó un choque que derivó en la lesión ya referida.

Y aunque el árbitro señaló falta y le mostró tarjeta amarilla al atacante de Pumas, el VAR llamó a revisión para analizar la jugada. De manera sorprendente, el silbante no recapacitó ni expulsó al jugador universitario pese a que el portero de Cruz Azul tuvo que salir en camilla.

La decisión del árbitro Fernando Hernández causó polémica y fue tema de conversación en todos los programas deportivos. La mayoría de los analistas consideraron que el nazareno no impartió justicia de manera correcta y que debió expulsar a Carrasquilla.

Luego del partido, que Pumas ganó 3-2, la directiva del Cruz Azul hizo saber que iba a analizar con calma si se pedía la inhabilitación del futbolista de Pumas hasta que se recupere el portero Kevin Mier.

Además, trascendió que el equipo cementero solicitará a la Comisión de Árbitros que en un futuro no designen a Fernando Hernández para pitar ninguno de sus partidos. Y desde la Federación de Futbol Mexicana (FMF), el presidente Mikel Arreola señaló que hay que esperar el análisis de las dos comisiones especializadas en el tema: “la Comisión Disciplinaria y la Comisión de Árbitros, que tienen independencia. Vamos a confiar plenamente en ellos”.

