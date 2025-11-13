Carlos Orrantia del Atlas, Nominado por la FIFA al Premio Puskás

La FIFA dio a conocer la lista de jugadores nominados al Premio Puskás. En total son once los futbolistas que competirán por el galardón que reconoce al mejor gol del año y, entre ellos, se encuentra el mexicano Carlos Orrantia, quien milita en el Atlas de la Liga MX.

El gol por el cual Orrantia esta nominado al Puskás lo anotó el pasado 16 de abril, durante el partido que enfrentó al Atlas ante el conjunto del Querétaro. En aquel encuentro el lateral derecho de 34 años de edad, anotó el primer tanto de la noche, mismo que sirvió para que los Rojinegros se llevaran el triunfo por marcador de 1-2 en la cancha del Estadio La Corregidora.

¡Los nominados al Premio #Puskas de la FIFA! 💫



Pedro de La Vega 🇦🇷, Santiago Montiel 🇦🇷, Carlos Orrantía 🇲🇽 y Lamine Yamal 🇪🇸, entre los candidatos al gol más espectacular del año. 🔥



Orrantia aprovechó un rechace del guardameta de los Gallos Blancos para controlar el balón con el pecho y, sin dejarla botar, dominó el esférico con otros dos toques, para finalmente sacar un remate desde afuera de la media luna del área grande, que terminó en el fondo de las redes.

Los nominados al Premio Puskás

Además de Carlos Orrantia, hay otros diez jugadores que están nominados al Premio Puskás 2025, entre los cuales se encuentran grandes figuras del futbol mundial.

Alerrandro (Vitoria)

Alessandro Deiola (Cagliari)

Pedro De la Vega (Seattle Sounders)

Santiago Montiel (Independiente)

Amr Nasser (Pharco)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)

Declan Rice (Arsenal)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Kevin Rodrigues (Kasimpasa )

Lamine Yamal (FC Barcelona)

