Bloqueos de la CNTE Hoy: ¿Qué Carreteras de México están Cerradas por Maestros?

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan hoy, 13 de noviembre de 2025, en varios estados del país, como parte de su paro nacional y jornada de movilizaciones. Te decimos qué carreteras del país están cerradas por maestros.

Cabe recordar que hoy, desde antes de las 05:00 horas, los profesores iniciaron protestas en la Ciudad de México, acudieron a la plancha del Zócalo capitalino y más tarde comenzaron una marcha en las calles aledañas a Palacio Nacional, donde intentaron derribar una de las vallas metálicas que resguarda el recinto. Luego trasladaron su protesta a la Cámara de Diputados.

Carreteras bloqueadas por maestros de la CNTE

Este jueves, integrantes de la CNTE protestan en varios estados del país:

En Guerrero , los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron la caseta de peaje de La Venta, en la Autopista del Sol, levantaron las plumas y dieron el paso libre a vehículos particulares y unidades de carga. Un día antes, los integrantes de la CETEG también habían tomado las oficinas de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación estatal.

En Oaxaca , maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron casas de campaña en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, esto forma parte de un paro de 48 horas anunciado por los integrantes de la CNTE, además los docentes amagan con tomar casetas de peaje.

, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron casas de campaña en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, esto forma parte de un paro de 48 horas anunciado por los integrantes de la CNTE, además los docentes amagan con tomar casetas de peaje. En Chiapas, también los maestros de la CNTE en Chiapas se sumaron a las protestas, tomaron las instalaciones de la torre Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde hay oficinas estatales y federales. Además, mantienen un bloqueo en el bulevar Andrés Serra Rojas y el libramiento Norte. Más tarde otro contingente arribó a la caseta de cobro de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, donde dejaron pasar gratis a los automovilistas.

De acuerdo con Capufe y Guardia Nacional División Caminos estas son las carreteras bloqueadas:

En Oaxaca , hay cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes, cerca del km 001+800 de la autopista Oaxaca-Puerto Ángel (Directo), del tramo Barranca larga-Ventanilla. Atienda indicación vial.

En Guerrero , hay cierre parcial de circulación por presencia de manifestantes, cerca del km 364+800 de la autopista Chilpancingo-Acapulco (Directo). Se informa a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en carretera Chilpancingo-Acapulco.

Autopista Cuernavaca - Acapulco. Plazas de Cobro Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta.

Autopista Barranca Larga - Ventanilla. Plazas de Cobro Barranca Larga y Ventanilla.

Autopista Tehuacán-Oaxaca. Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca.

Autopista Tijuana-Ensenada. Plazas de Cobro Ensenada y Playas de Tijuana.

Autopista Salina Cruz-La Ventosa, Plaza de Cobro Ixtepec.

Carretera Ciudad Alemán-Loma Bonita, Puente Papaloapan.

Carretera Cd. Alemán-Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol.



Con información de N+

