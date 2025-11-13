Caen Dos Implicados en Desaparición y Homicidio de Sacerdote en Tultitlán, Edomex

Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México (Edomex) detuvieron a dos presuntos implicados en la desaparición y homicidio de un sacerdote reportado como desaparecido el pasado mes de octubre, en el municipio de Tultitlán.

Los detenidos fueron identificados como María Fernanda 'N' y Brandon Jonathan 'N', acusados del delito de desaparición cometida por particulares.

Al parecer, ambos detenidos intervinieron de forma dolosa, conjunta y planificada en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima. De ser hallados culpables podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de prisión.

Fue el pasado 31 de octubre, cuando familiares de la víctima acudieron a la Fiscalía para denunciar la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años de edad, por lo que se inició la investigación correspondiente, así como los protocolos de búsqueda para su localización.

La indagatoria permitió ubicar que el vehículo propiedad de la víctima, había sido registrado en cámaras y arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo, por lo que la Fiscalía del Estado de México, solicitó la colaboración de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para el seguimiento y ubicación de la unidad.



Con los datos recabados, también se logró identificar una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo de la víctima, unidad que finalmente fue vendida por alguno de los investigados. Tras identificar a la persona propietaria de la motocicleta, policías de investigación la localizaron y en entrevista refirió que “le prestó la moto a un masculino identificado como Brandon Jonathan “N”, porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Con base en la información recabada, se logró identificar que el domicilio de ese sujeto se encuentra en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán, por lo que el pasado 9 de noviembre se llevó a cabo un cateo en el inmueble, donde se aseguró:

Ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados a través de la prueba “blue star”.

Noticia relacionada: Sacerdote Desaparece en Municipio de Tultepec, Edomex; Piden Oraciones para Localizarlo

¿Qué se sabe de la desaparición y homicidio del sacerdote?

Se estableció que, el pasado 29 de octubre, la víctima se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de una femenina. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan 'N'.

Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con la femenina referida y Brandon Jonathan 'N', quienes consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante al sacerdote , provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

quienes consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante al , provocándole Al lugar también arribó María Fernanda 'N' , quien es señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan 'N' , tras privar de la vida al sacerdote , los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas y estas amarradas a un sillón.

, quien es señalada como pareja sentimental de , tras privar de la vida al , los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones y estas amarradas a un sillón. El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre pasado, elementos de esta Fiscalía acudieron al lugar en el que los investigados refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima, en ese sitio fue hallado un cuerpo con características similares a las del sacerdote reportado desaparecido, por lo que se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son del sacerdote.

Tras su detención, María Fernanda 'N' fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto que Brandon Jonathan “N”, al de Cuautitlán, ambos a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación jurídica.

Se sabe que Brandon Jonathan 'N' tiene antecedentes penales en el Estado de México donde compurgó una sentencia de condena de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia.

Así mismo, a través actos de investigación de campo y gabinete, se logró identificar y localizar a la mujer con la que el sacerdote habría llegado al domicilio que fue el último lugar en donde se le vio con vida, por lo que, en entrevista en sede ministerial, refirió los hechos. Esta persona cuenta con orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar