CNTE Instala Campamento Frente a Cámara de Diputados: Alternativas Viales por Marcha y Bloqueo

Como parte de su paro nacional y jornada de movilizaciones, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un campamento al exterior del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México (CDMX), este jueves 13 de noviembre de 2025.

Hoy, desde antes de las 05:00 horas, los profesores iniciaron protestas en la capital mexicana; acudieron a la plancha del Zócalo capitalino y más tarde comenzaron una marcha en las calles aledañas a Palacio Nacional, donde intentaron derribar una de las vallas metálicas que resguarda el recinto.

Campamento de la CNTE frente a Cámara de Diputados. Foto: N+

Campamento en Congreso de la Unión

Además de la protesta en el Centro Histórico, los profesores instalaron casas de campaña y lonas frente a la Cámara de Diputados. Debido a ello se realizaron cortes a la circulación sobre Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

Mientras que un contingente más inició una mega marcha para dirigirse también a San Lázaro y unirse al campamento, como parte de la jornada de movilizaciones y paro nacional de la CNTE, anunciado para los días 13 y 14 de noviembre.

En conferencia de prensa, dijeron que permanecerán ahí 48 horas y mañana temprano acudirán a la caseta de Tlalpan.

En el marco de su paro nacional, el cual se realizará este jueves y viernes, integrantes de la CNTE instalan casas de campaña al exterior del Congreso de la Unión, provocando afectaciones viales.



Afectaciones y alternativas viales

En redes sociales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó a los automovilistas sobre las afectaciones por la marcha al Congreso y pidió circular por alternativas viales:

Eje 3 Oriente.

Fray Servando Teresa de Mier.

Calle Albañiles.

Avenida del Taller y Viaducto.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Los profesores realizarán un “Paro Nacional de 48 horas”, para exigir lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión del proyecto de la Ley de Egresos 2026.

Reinstalación de mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

